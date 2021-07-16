В Україні найближчим часом посилять карантин, - РНБО

Про це він заявив на брифінгу за результатами засідання РНБО 16 липня, передає Еспресо.TV.

За його словами, нині у деяких країнах, особливо у тих, де відбулося Євро-2020, є спалах коронавірусу і тому РНБО занепокоєне.

“Я б хотів звернутися до всіх, у нас на превеликий жаль проходять великі масові заходи, такі як фестиваль Atlas Weekend, У нас сьогодні дуже багато людей відпочиває на морі. Ті люди, які сьогодні перебувають у скупчені, перші у зоні ризику. Тому найближчим часом Кабмін за дорученням РНБО запровадить ще більш жорсткі заходи”, — наголосив Данілов.

Він зазначив, що які саме це обмеження будуть запроваджені, згодом має повідомити очільник МОЗ Віктор Ляшко.

Данілов зауважив, що обмеження точно стосуватимуться в’їзду з країн, де нині вирує штам “Дельта”.

“Це Індія, Росія, Білорусь і ще дві країни ЄС”, - сказав він.

У Кабміні також хочуть зменшити до максимуму кількість людей, які в'їжджатимуть з цих країн.

“Те, що стосується поширення в Україні та світі коронавірусу. Ви знаєте, що з’явилися два нових штами — “Дельта” та “Лямбда” — які наразі викликають у нас занепокоєння щодо розповсюдження на території нашої країни … Це дуже небезпечно і, на жаль, воно вже стосується не лише дорослого населення, а і дітей”, - додав секретар РНБО.

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