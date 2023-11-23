В Україні очікується потепління: прогноз погоди на 24 листопада від Наталки Діденко
У п'ятницю, 24 листопада, в Україні прогнозується потепління - до +14°C. Натомість більшість регіонів завтра накриють штормові пориви вітру
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
Зазначається, що температура повітря у денні години підвищиться до +2...+9°C, на півдні України очікуватиметься +10...+14°C.
Натомість вночі також прогнозується потепління - +1...+3°C, на півдні до +6°C, лише в східній частині та на подекуди в центральних областях -1...-4°C.
"Дощі, місцями з мокрим снігом пройдуть на заході та півночі України. На решті території - без істотних опадів. Сильний південно-західний вітер завтра досягатиме часом штормових поривів практично повсюди, будьте обережними", - повідомила Діденко.
У Києві буде хмарно
У столиці 24 листопада очікується хмарна волога вітряна, проте тепла погода.
Зазначається, що також є ймовірність дощу, місцями з мокрим снігом. Вночі температура повітря буде близько нуля, завтра вдень повітря у столиці прогріється до +5°C.
- 23 листопада у більшій частині України очікуються низькі температури та рвучкий вітер. Водночас справжнє погіршення погодних умов зі значними опадами спостерігатиметься вже наприкінці цього тижня.
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