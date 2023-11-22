Мороз, сильний вітер і ожеледиця: прогноз погоди на 23 листопада від Наталки Діденко
У четвер, 23 листопада, у більшій частині України очікуються низькі температури та рвучкий вітер. Водночас справжнє погіршення погодних умов зі значними опадами спостерігатиметься вже наприкінці цього тижня
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
Так, у четвер вночі у південній частині та на південному сході України очікується дощ та мокрий сніг. Вдень мокрий сніг пройде лише у північних областях.
На решті території України якісь опади малоймовірні.
Синоптик попереджає, що завтра на півночі, заході та в центральних областях очікується сильний вітер до штормових поривів. Враховуючи холодну погоду, температура комфорту при сильному вітрі може знижуватися на 4-7 °C.
Якою буде температура повітря
Найближчої ночі мороз охопить всю Україну, очікується -4...-10 °C, на сході ж пануватимуть -9...-14 °C.
Вдень у четвер суттєво потеплішає в західних областях - до +1...+6 °C.
У більшості областей вдень буде близько нуля, хіба що на сході, Полтавщині, у Дніпрі з районами та на Сумщині пануватимуть -2...-6 °C.
На дорогах очікується ожеледиця.
Погода в столиці
У Києві 23 листопада сніжитиме, на дорогах буде слизько.
Найближчої ночі в столиці очікується -6...-8 °C, вдень близько нуля. Також завтра можливий сильний південно-західний вітер.
Прогноз на кінець тижня та початок наступного
Найближчої неділі та понеділка в Україну знову завітає активний циклон з південного заходу. Цього разу погодні умови стануть відчутно складнішими.
Так, 26-27 листопада очікується мокрий сніг, сніг, хуртовини, при вищій температурі повітря льодяний дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь та ожеледиця. Крім того, ще й сильний вітер до штормових поривів.
За даними синоптика, перед настанням складних погодних умов, у п'ятницю і суботу 24-25 листопада в Україні потеплішає.
- У ніч на середу, 22 листопада, столицю України накрив перший сніг: станом на 10:00 у Києві сталося 13 ДТП, унаслідок однієї з аварій загинула людина.
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