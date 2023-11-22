Мороз, сильний вітер і ожеледиця: прогноз погоди на 23 листопада від Наталки Діденко

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

Так, у четвер вночі у південній частині та на південному сході України очікується дощ та мокрий сніг. Вдень мокрий сніг пройде лише у північних областях.

На решті території України якісь опади малоймовірні.

Синоптик попереджає, що завтра на півночі, заході та в центральних областях очікується сильний вітер до штормових поривів. Враховуючи холодну погоду, температура комфорту при сильному вітрі може знижуватися на 4-7 °C.

Якою буде температура повітря

Найближчої ночі мороз охопить всю Україну, очікується -4...-10 °C, на сході ж пануватимуть -9...-14 °C.

Вдень у четвер суттєво потеплішає в західних областях - до +1...+6 °C.



У більшості областей вдень буде близько нуля, хіба що на сході, Полтавщині, у Дніпрі з районами та на Сумщині пануватимуть -2...-6 °C.

На дорогах очікується ожеледиця.

Погода в столиці

У Києві 23 листопада сніжитиме, на дорогах буде слизько.



Найближчої ночі в столиці очікується -6...-8 °C, вдень близько нуля. Також завтра можливий сильний південно-західний вітер.

Прогноз на кінець тижня та початок наступного

Найближчої неділі та понеділка в Україну знову завітає активний циклон з південного заходу. Цього разу погодні умови стануть відчутно складнішими.

Так, 26-27 листопада очікується мокрий сніг, сніг, хуртовини, при вищій температурі повітря льодяний дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь та ожеледиця. Крім того, ще й сильний вітер до штормових поривів.

За даними синоптика, перед настанням складних погодних умов, у п'ятницю і суботу 24-25 листопада в Україні потеплішає.