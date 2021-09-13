В Україні очікується циркуляція трьох штамів грипу, - МОЗ

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.



"У 2021-2022 році очікується аналогічний епідемічний сезон грипу, як і минулого року. Очікується циркуляція штамів B/Washington, H1N1 та H3N2. Він не відрізнятиметься появою нових штамів або прогнозами щодо більш важкого перебігу хвороби", - зазначив Кузін.



За його словами, минулого року дуже багато людей хворіли на грип і ще більше - отримали або важкий перебіг, або стикнулися з віддаленими наслідками перенесеного захворювання.



"Із червня ми почали працювати з представниками фармацевтичного сектору для того, щоб виділити для України більшу кількість вакцин. Також зараз проводяться перемовини щодо передачі в межах гуманітарної допомоги за механізмом PIVI безкоштовних вакцин для щеплення лікарів (майже 30 тис. доз). Ми розраховуємо, що медичних працівників, (принаймні тих, які працюють у "ковідних" лікарнях), ми зможемо вакцинувати від грипу безкоштовно за рахунок гуманітарної допомоги", - сказав Кузін.

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