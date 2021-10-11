В Україні одну дозу вакцини від COVID-19 отримали майже 84% освітян
В Україні 84% освітян отримали принаймні одну дозу вакцини проти коронавірусу. Найбільше щеплень зробили вчителі на Миколаївщині
Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет в Telegram.
"Сьогодні, за оновленою статистикою, принаймні одну дозу вакцини від COVID-19 отримали майже 84% освітян", - йдеться в повідомленні.
Так, найкращі показники в:
- Миколаївська область: однією і двома дозами тут уже щеплено понад 98% вчителів.
- Харківська область досягла показника у майже 91%.
- Луганська область - 90%.
- Донецька область - 89,6%.
У свою чергу, шість областей поки що не досягли позначки у 80%. А саме:
- Херсонська - 73% вакцинованих освітян;
- Рівненська - 74,3%;
- Волинська - 76%;
- Івано-Франківська - 77,8%;
- Одеська - 78,3%;
- Львівська - 79%.
"Станом на сьогодні, 7% українських шкіл працюють в онлайн режимі. Більшість з них перебувають буквально на порозі відновлення очного навчального процесу", - заявив він.
На канікулах від сьогодні знаходяться 24 школи.
"Маємо надію, що темпи вакцинації не будуть знижуватися, і невдовзі не залишиться жодного навчального закладу, який би не міг продовжувати навчання дітей у звичному режимі", - повідомив Шкарлет.
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