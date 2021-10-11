В Україні одну дозу вакцини від COVID-19 отримали майже 84% освітян

Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет в Telegram.

"Сьогодні, за оновленою статистикою, принаймні одну дозу вакцини від COVID-19 отримали майже 84% освітян", - йдеться в повідомленні.

Так, найкращі показники в:

Миколаївська область: однією і двома дозами тут уже щеплено понад 98% вчителів.

Харківська область досягла показника у майже 91%.

Луганська область - 90%.

Донецька область - 89,6%.

У свою чергу, шість областей поки що не досягли позначки у 80%. А саме:

Херсонська - 73% вакцинованих освітян;

Рівненська - 74,3%;

Волинська - 76%;

Івано-Франківська - 77,8%;

Одеська - 78,3%;

Львівська - 79%.

"Станом на сьогодні, 7% українських шкіл працюють в онлайн режимі. Більшість з них перебувають буквально на порозі відновлення очного навчального процесу", - заявив він.

На канікулах від сьогодні знаходяться 24 школи.

"Маємо надію, що темпи вакцинації не будуть знижуватися, і невдовзі не залишиться жодного навчального закладу, який би не міг продовжувати навчання дітей у звичному режимі", - повідомив Шкарлет.

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