Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.



"У нас цих покидьків… Кожного дня ми збільшуємо цей список колаборантів. Апарат РНБО за дорученням президента веде такий реєстр, найближчим часом ми його оприлюднимо для того, щоб всі бачили прізвища, ім’я та по батькові цих людей. Там буде дуже багато дивних людей, тому що вони до 24 лютого виступали на всіх телеефірах нашої країни, вони навіть були ведучими наших програм і волали про нашу державу, про країну, про демократію, про свободу слова і багато інших речей", - повідомив Данілов, додавши, що йдеться про людину з Одеси.



Секретар РНБО також пообіцяв вивчити ситуацію щодо виїзду за кордон політтехнолога Медведчука Михайла Погребинського.



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