В Україні перші 14 громадян зробили додаткове щеплення від COVID-19
14 українців отримали третю дозу вакцини від коронавірусу
Про це повідомляє МОЗ.
"За добу 16 грудня в Україні... додаткову дозу отримали 14 осіб", - зазначають у міністерстві.
МОЗ 13 грудня схвалило третю дозу вакцини від коронавірусу для людей із груп ризику.
Незалежно від того, яким препаратом були зроблені попередні щеплення, додаткову дозу рекомендують ввести людям з ВІЛ-інфекцією, онкологією, тим, кому пересадили органи, особам, які отримують імуносупресивну або імуномодулювальнутерапію,й особам з низкою інших імунодефіцитних станів.
Список показань до третьої дози COVID-вакцини опублікований на сайті МОЗ.
Додаткове щеплення можна зробити в найближчому пункті тим же препаратом, що й два попередні, за направлення сімейного чи профільного лікаря. Медик вакцинальної бригади повинен внести інформацію про додаткове щеплення до електронної системи охорони здоров'я як про третю дозу.
- Нагадаємо, в Україні минулої доби зафіксовано 8899 заражень на коронавірус, 328 пацієнтів померли.
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