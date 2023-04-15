В Україні підтоплено вже близько 600 домогосподарств у 14 містах і селах, - ДСНС
У 14 українських населених пунктах підтоплено вже близько 600 домогосподарств, також від води постраждали щонайменше 28 житлових будинків
Про це поінформувала пресслужба ДСНС.
"У Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено понад 10 тис. 500 га сільгоспугідь. Порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів: Чернігівська – 29 та Київська – 1.Організовано об’їзд до цих населених пунктів", - зазначили в ДСНС.
Так, станом на 16:00 15 квітня підтопило близько 600 дворогосподарств (городів, подвір'їв) у 14 містах і селах, зокрема у воді опинилися якнайменше 28 житлових будинків.
- Нагадаємо, ранком повідомлялося про 500 підтоплених домогосподарств, спостерігається сезонне підняття рівня води в межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей.
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