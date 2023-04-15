В Україні підтоплено вже близько 600 домогосподарств у 14 містах і селах, - ДСНС

Про це поінформувала пресслужба ДСНС.

"У Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено понад 10 тис. 500 га сільгоспугідь. Порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів: Чернігівська – 29 та Київська – 1.Організовано об’їзд до цих населених пунктів", - зазначили в ДСНС.

Так, станом на 16:00 15 квітня підтопило близько 600 дворогосподарств (городів, подвір'їв) у 14 містах і селах, зокрема у воді опинилися якнайменше 28 житлових будинків.