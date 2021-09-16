В Україні планують посилити відповідальність за підробку COVID-сертифікатів
У МОЗ повідомили, що в Україні готується законодавчий акт про посилення відповідальності за підробку медичних документів, зокрема COVID-сертифікатів
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
У МОЗ наголосили, що зі зростанням захворюваності на COVID-19 усе частіше з’являються повідомлення про купівлю підробку документів. Це - злочин та карається законом, а наявність людей із фальшивими документами становить загрозу для здоров’я та життя інших.
"Якщо людину з підробним свідоцтвом депортували з-за кордону, це прикро, але не смертельно. А от якщо така людина, користуючись довідкою, заразила коронавірусною хворобою стареньку чи старенького, вагітну жінку чи онкохворого, наслідки її дій можуть бути вкрай важкі", - повідомили в МОЗ.
Так, МОЗ разом з поліцією та СБУ працюють над виявленням випадків підроблення документів про вакцинацію, усі вони ретельно розслідуються.
"Зараз готується законодавчий акт про посилення відповідальності за підробку медичних документів", - заявили у МОЗ.
Українців просять повідомляти в поліцію про випадки продажу підробних документів про вакцинацію.
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