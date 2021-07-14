В Україні планують створити спецпідрозділи з розслідування злочинів, вчинених в умовах війни, - ОГПУ

Про це передає пресслужба ОГПУ.

Як зазначається, за підсумками спільної наради керівників правоохоронних органів держави, генеральний прокурор Ірина Венедіктова, голова Національної поліції України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Іван Баканов підписали постанову про створення спеціалізованих підрозділів з розслідування злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту.

Відтак, такі підрозділи будуть організовані у складі центральних апаратів СБУ та Національної поліції України, а також їхніх регіональних та територіальних органів в Донецькій та Луганській областях.

В ОГПУ наголошують, що ці підрозділи працюватимуть із Департаментом нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора та відповідними управліннями у Донецькій та Луганській обласних прокуратурах.

“Спеціалізація дозволить підвищити ефективність розслідування та покращити його якість. І питання утворення єдиної системи назріло вже давно. Наразі лише чверть кримінальних проваджень щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту направлені до суду. Тільки близько 20 стосуються порушення законів і звичаїв війни. На недоліки розслідування Україною воєнних злочинів і злочинів проти людяності вказував Україні прокурор Міжнародного кримінального суду у звіті за 2020 рік. Ефективне ж кримінальне переслідування за найтяжчі злочини, у тому числі проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, є обов’язком України відповідно до її міжнародних зобов’язань”, - повідомила Венедіктова.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb