В Україні побудують завод із виробництва контейнерів для відпрацьованого ядерного палива

Про це повідомила пресслужба Міненерго за підсумками зустрічі очільника відомства Германа Галущенка та генерального директора Holtec International Кріса Сінгха.

Кріс Сінгх зазначив, що Україна після перемоги може стати енергетичним хабом Європи.

"Потенціал України у сфері ядерної енергетики є найкращим у регіоні. Наша компанія була та залишається вашим надійним партнером", – сказав він.

Раніше за підтримки Holtec International було побудовано єдине у світі унікальне за своїми характеристиками Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП), зазначили в Міненерго. Його ввели в експлуатацію ще до повномасштабного вторгнення РФ.

"Відпрацьоване ядерне паливо зберігається у ЦСВЯП за технологією "сухого" зберігання. Ця технологія ліцензована органом регулювання ядерної та радіаційної безпеки США (US NRC), має всі необхідні технічні рішення для забезпечення такої безпеки при транспортуванні та зберіганні відпрацьованого палива, а також успішно апробована у США, Іспанії, Великій Британії та інших державах", - розповіли у відомстві.

Там зазначили, що використання власного ЦСВЯП заощаджує Україні близько 200 млн доларів щороку, а також позбавило необхідності вивозити відпрацьоване ядерне паливо в Росію.