В Україні почала роботу місія технічної допомоги Світового банку

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Як зазначили в Нацбанку, у фокусі уваги місії перебуває стан фінансового сектору України після початку великої війни, вжиті НБУ заходи для підтримання фінансової стабільності в країні. А також удосконалення регулювання на банківському та небанківському фінансових ринках та спрямована на це допомога Світового банку.

Фахівці працюватимуть у гібридному форматі – офлайн та онлайн, експерти долучатимуться до зустрічей з Відня та Києва.

Делегацію Національного банку, що працюватиме у Відні, очолила перший заступник Голови НБУ Катерина Рожкова.

У перший день роботи місії відбулася онлайн-зустріч керівництва НБУ та Світового банку.

Голова НБУ Андрій Пишний наголосив, що делегація очікує експертизи Світового банку щодо роботи з непрацюючими кредитами (NPL), підвищення стійкості фінансової системи в умовах війни, у тому числі через проведення оцінки якості банківських активів.

Також він акцентував увагу на важливості окремого блоку питань, присвяченого роботі небанківського сектору, зокрема викликам, з якими зіткнувся страховий ринок України.

"Ми прагнемо якомога швидше перейти від обговорення концепції страхування військово-політичних ризиків до операційного плану. Ми готові рухатися в цьому питанні дуже оперативно й переходити до конкретних дій. Упевнений, що допомога Світового банку буде вагомою як у цьому, так і в інших питаннях. Адже підтримка такого надійного партнера завжди масштабна і за обсягом, і за глибиною, і за швидкістю подолання викликів", – зазначив Андрій Пишний.

У межах роботи місії делегація Нацбанку також братиме участь у Щорічній конференції FinSac, присвяченій цього року темі нових наглядових викликів, спричинених погіршенням фінансових умов та економічним спадом.