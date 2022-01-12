В Україні починається нова хвиля COVID-пандемії, - НАН
В Україні фактично вже почалася нова хвиля коронавірусу, адже кількість позитивних тестів на інфекцію зросла майже на 40%
Про це йдеться в аналізі вчених Національної академії наук України.
"Динаміка кількості нових виявлень та позитивних ПЛР-тестів дозволяє зробити висновок, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності. Кількість позитивних тестів зросла майже на 40% відносно мінімуму останніх чисел грудня, також збільшуються обсяги тестування та позитивність тестів", - йдеться в дослідженні..
Середня кількість нових виявлень в Україні склала до 4540 осіб на день, середня кількість летальних випадків становить 158 смертей на день в середньому за останній тиждень.
"Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 6202 (SEIR_U), 4795 (Prophet) протягом тижня 12-18 січня 2022 року і 7072 (SEIR_U), 4735 (Prophet) - протягом тижня 19-25 січня", - йдеться в повідомленні.
Летальність зросла до 3,2-3,3% для дат 4-5-тижневої давності.
Зазначається, що таке зростання відбулося переважно за рахунок змін у віковій структурі хворих і не має відношення до патогенних властивостей вірусу.
В останні 3-5 днів серед хворих зросла частка повнолітньої молоді до 35 років.
Вчені наголошують, що Україна слідує тенденціям країн Східної Європи (Чехія, Румунія, Болгарія та ін.) з невеликою затримкою в часі. Через те, що початок нової хвилі довелося на святковий період, що традиційно призводить до аномалій в даних.
"Зараз важко оцінити і спрогнозувати реальну швидкість поширення епідемії. Згідно з даними про заразність штаму "Омікрон" і епідемічних тенденцій ряду країн світу, можна очікувати більш стрімкого, ніж будь-коли раніше, зростання епідемічних показників. Відкриття шкіл після канікул і сезонність можуть істотно вплинути на динаміку епідемії", - йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, головний санлікар Ігор Кузін заявив, що в кінці січня в Україні може статися новий спалах коронавірусу.
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