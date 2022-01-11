Кузін: новий сплеск COVID-19 очікується з січня, а пік припаде на лютий
Головний санлікар Ігор Кузін заявив, що в кінці січня в Україні може статися новий спалах коронавірусу
Про це пише ВВС Україна.
"Я маю надію, що ні (нової хвилі ще немає - ред.). Зараз у Сумській області збільшується кількість нових випадків, а в Херсонській зростає частка госпіталізованих. Однак, цей зріст не є значним", - сказав Кузін.
Він зауважив, що не спостерігає погіршення епідситуації. Головний санлікар України припустив, що "спрацьовує післясвятковий період", коли люди відкладали візит до медиків.
"За нашими прогнозами, черговий сплеск буде, починаючи з кінця січня. У цей час буде більше "Омікрону". Пік припаде на лютий з поступовим спаданням аж до квітня", - зауважив Ігор Кузін.
За його прогнозами, новий сплеск коронавірусу триватиме довго.
"Тривалість і розмах нової хвилі буде залежати від ефективності протиепідеміологічних заходів і від кількості людей, які отримають повний курс щеплення або бустерну дозу", - додав Кузін.
Крім того, головний санітарний лікар наголосив, що на показник смертності через новий спалах COVID-19 вплинуть темпи вакцинації.
"Ми не очікуємо, що 2022 рік буде гіршим, ніж 2021 за кількістю нових випадків або кількістю смертей", - підсумував він.
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