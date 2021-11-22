В Україні понад 11 тис. шкіл вийшли на очне навчання, - Шкарлет

Про це Шкарлет написав у Telegram.



За словами міністра, очно в Україні працюють понад 11 тис. шкіл. Ще 1,7 тис. шкіл перебуває на дистанційному навчанні через відсутність показника на 100% вакцинованих працівників у "червоній" зоні.



Шкарлет додав, що станом на 22 листопада принаймні одне щеплення від коронавірусу мають 96,2% працівників, з них повністю вакциновані понад 550 тис. осіб (84,5%).



Найбільша кількість освітян, вакцинованих обома дозами, - на Донеччині (92,7%), Харківщині (92,5%), Луганщині (92,4%), Черкащині (92,2%).



У Києві обидві дози щеплення від коронавірусу мають понад 30 тис. освітян (86%).

Нагадаємо, 22 листопада очне навчання відновили у школах Києва.

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