В Україні понад 11 тис. шкіл вийшли на очне навчання, - Шкарлет
Міністр освіти Сергій Шкарлет повідомив, що 84% українських шкіл відновили очне навчання
Про це Шкарлет написав у Telegram.
За словами міністра, очно в Україні працюють понад 11 тис. шкіл. Ще 1,7 тис. шкіл перебуває на дистанційному навчанні через відсутність показника на 100% вакцинованих працівників у "червоній" зоні.
Шкарлет додав, що станом на 22 листопада принаймні одне щеплення від коронавірусу мають 96,2% працівників, з них повністю вакциновані понад 550 тис. осіб (84,5%).
Найбільша кількість освітян, вакцинованих обома дозами, - на Донеччині (92,7%), Харківщині (92,5%), Луганщині (92,4%), Черкащині (92,2%).
У Києві обидві дози щеплення від коронавірусу мають понад 30 тис. освітян (86%).
- Нагадаємо, 22 листопада очне навчання відновили у школах Києва.
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