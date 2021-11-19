Виші та інші освітні заклади Києва повернуться до очного навчання з 22 листопада

Про це повідомила пресслужба КМДА.



"Із 22 листопада очне навчання відновлять у закладах освіти, а також у мистецьких школах і закладах фізичної культури та спорту. Відповідне рішення ухвалила Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА", - йдеться у повідомленні.



Із понеділка до приміщень освітніх закладів повернуться здобувачі освіти:

спеціалізованої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти;

закладів фізичної культури та спорту;

мистецьких шкіл і закладів мистецької освіти.

Як повідомлялося раніше, згідно з рішенням Комісії з надзвичайних ситуацій, 22 листопада школярі Києва розпочнуть очне навчання.

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"Відновити очне навчання заклади можуть за умови дотримання протиепідемічних вимог, що встановлені урядом для "червоної" зони", - наголосили у КМДА.