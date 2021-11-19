Виші та інші освітні заклади Києва повернуться до очного навчання з 22 листопада
Із 22 листопада усі київські заклади освіти повертаються до очної форми навчання
Про це повідомила пресслужба КМДА.
"Із 22 листопада очне навчання відновлять у закладах освіти, а також у мистецьких школах і закладах фізичної культури та спорту. Відповідне рішення ухвалила Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА", - йдеться у повідомленні.
Із понеділка до приміщень освітніх закладів повернуться здобувачі освіти:
- спеціалізованої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти;
- закладів фізичної культури та спорту;
- мистецьких шкіл і закладів мистецької освіти.
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