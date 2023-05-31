Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний – 24-річний заступник командира бойової машини десанту – навідник-оператор БМД-2 з бортовим номером "111".

"Уранці 5 березня 2022 року за вказівкою командира колона розпочала рух з території дитячого закладу оздоровлення та відпочинку "Променистий", де Збройні Сили України завдавали ударів російським військам, у напрямку лісової зони біля села Здвижівка Бучанського району на Київщині. Маршрут пролягав вулицею Леха Качинського до міста Буча. Керівний склад військ РФ віддав протиправний наказ розстрілу цивільного населення та транспортних засобів, які рухаються назустріч, до моменту зайняття нових бойових позицій", – розповіли в ОГП.

На своєму шляху російська військова колона зустріла два автомобілі з мирними людьми – дорослими та двома малолітніми дітьми. Родина з Донеччини, яка проживала у Бучі, разом із сусідами намагалися виїхати з території Бучанського району, де велися активні бойові дії. Побачивши російську техніку, автомобілі зупинилися. Натомість військовий РФ відкрив вогонь на ураження з 30 мм автоматичної гармати 2А42 по автівках із цивільними.

"Четверо людей отримали смертельні поранення: мати, двоє малолітніх дітей та сусід. Також завдано тілесних ушкоджень іншим особам, які перебували в авто. Серед них – батько загиблої родини", – йдеться у повідомленні ОГП.