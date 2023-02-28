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Зґвалтував жінку на Київщині, погрожуючи насиллям щодо її дитини: повідомлено про підозру російському військовому

28 лютого, 2023 вiвторок
16:21
війна з Росією російські військові

Повідомлено про підозру російському військовому, який ґвалтував жінку на Київщині

Про це повідомили в telegram-каналі Офісу генерального прокурора. 

"За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора військовослужбовцю ЗС РФ повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у дописі.

Зокрема, стало відомо, що підозрюваний – 27-річний військовослужбовець 37-мої окремої гвардійської мотострілецької Донської Будапештської Червоного прапора ордена Червоної Зірки бригади  (37-ма ОМСБр, в/ч 69647) збройних сил Російської Федерації, родом з с. Догой Республіки Бурятія.

За даними слідства, у березні 2022 року він разом з іншими військовими ЗС РФ окупували один з населених пунктів Київщини. Вони почали залякувати мирне населення. Здійснювали постійні огляди всіх приміщень будинків, шукали чоловіків та учасників сил антитерористичної операції.

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Додається, що через 20 днів окупації троє російських військових, серед яких підозрюваний, увірвались на подвір’я приватного будинку, де проживали дві жінки та малолітня дівчинка.

Зазначається, що підозрюваний, взявши до уваги відсутність чоловіків, повів жінку у гараж. Там він її зґвалтував, погрожуючи зґвалтуванням дитини в разі відмови. При цьому постійно демонстрував наявність зброї. Інші військові ЗС РФ залишались на вулиці для подолання можливого опору з боку її родичів та сусідів. 

"Через кілька днів підозрюваний знову прийшов до жінки та вчинив над нею акти сексуального насильства у гаражному приміщенні домоволодіння", - додається у дописі.

  • 14 січня повідомлялося, що постійна представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд закликала членів Організації ознайомитися зі свідченнями зґвалтувань російськими військовими українських жінок.
  • Станом на 22 лютого було відомо, що від 24 лютого 2022 року в Україні зареєстрували 68 тисяч воєнних злочинів росіян, які призвели до загибелі 9 655 людей. Реальні ж цифри є значно більшими.
Кримінал
Генеральна прокуратура
російська армія
Київщина
зґвалтування
окупанти
злочини проти людства
Офіс генпрокурора
воєнні злочини Росії
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