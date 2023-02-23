Депортація 16 тис. дітей, масові зґвалтування, 6 млн біженців: Зеленська в ООН закликала створити трибунал для РФ за злочини проти людяності
23 лютого перша леді Олена Зеленська закликала представників Організації Об’єднаних Націй створити спеціальний трибунал для Росії за злочини проти людяності
Про це йдеться на сайті Офісу президента.
Зеленська виступила на спеціальному засіданні ООН щодо порушення прав людини в Україні через агресію Росії, де було присутньо понад 600 представників країн – членів ООН, громадських організацій та української громади.
Дружина українського президента наголосила, що Росія позбавила дому 6 мільйонів українців. І ще 8 мільйонів стали переселенцями всередині своєї країни.
"Права людини – як повітря – не мають кордонів. Або вони є в усіх, або їх немає ні в кого. Ось чому ми кажемо, що цей рік не просто б'ємося з нападником. Ми б'ємося за права людини. Спільні для людей у Бахмуті, Дніпрі, Києві, Маріуполі й для кожного, хто нині є в цьому залі або долучився онлайн. Ми б'ємося за те, що нас об'єднує: за право на життя, свободу, за право не бути закатованим і жити вільно. Тому справедливість для України – це справедливість для всього світу", – заявила перша леді.
Дружина президента також розповіла про порушення прав дітей: 16 тисяч юних українців викрали й примусово вивезли до РФ, які потім передали в російські родини та сиротинці.
Серед російських дій є такі порушення прав людини, про які жертвам важко навіть свідчити. Зеленська розповіла, що Офіс Генерального прокурора України розслідує понад 150 справ щодо зґвалтувань скоєних ворогом.
Перша леді України закликала ООН до створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії.
Читайте також: Ідея притягнення Путіна до відповідальності в Гаазі має стати абсолютно нормальною, - депутат ПАРЄ Євгенія Кравчук
"Він потрібен, щоб "знову утвердити віру в основні права людини, гідність і цінність людської особистості, рівноправність чоловіків і жінок". І це не мої слова. Це цитата зі Статуту Організації Об'єднаних Націй, підписаного 26 червня 1945 року. Після іншої страшної війни. Але як актуально вони звучать сьогодні! Дослухаймося. Нарешті дослухаймося", – додала Зеленська.
Довідково. З 22 до 24 лютого у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку триває спеціальний захід, присвячений річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Такий формат запровадили вперше. Представництво країн – членів Організації на ньому зіставне із засіданнями Генасамблеї ООН.
- Нагадаємо, ООН розслідує, чи є воєнним злочином обстріли Росією української критичної інфраструктури.
- Франція працює над створенням спецтрибуналу для розслідування воєнних злочинів Росії.
- 2 грудня, генпрокурор Костін розповів, що у Гаазі обговорюють створення Офісу, який відповідатиме за стратегію розслідування злочину агресії.
- Народний депутат Андрій Осадчук розповів, що у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі досить серйозно ведуть розслідування щодо воєнних злочинів росіян в Україні.
- Крім того, в Організації Об'єднаних Націй циркулює проєкт резолюції щодо створення міжнародного трибуналу на зразок Нюрнберзького для притягнення керівництва Росії до відповідальності за воєнні злочини в Україні.
- 4 січня стало відомо, що міська рада Гааги підтримала ініціативу Лотте ван Бастен Батенбург, лідерки партії VVD (Народна партія за свободу і демократію), створити в місті спеціальний трибунал для РФ.
- Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів засідання робочої групи з опрацювання питання створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.23
Купівля 39.23Продаж 39.88
-
EUR
Купівля 41.15Продаж 42.07
- Актуальне
- Важливе