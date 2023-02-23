Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Зеленська виступила на спеціальному засіданні ООН щодо порушення прав людини в Україні через агресію Росії, де було присутньо понад 600 представників країн – членів ООН, громадських організацій та української громади.

Дружина українського президента наголосила, що Росія позбавила дому 6 мільйонів українців. І ще 8 мільйонів стали переселенцями всередині своєї країни.

"Права людини – як повітря – не мають кордонів. Або вони є в усіх, або їх немає ні в кого. Ось чому ми кажемо, що цей рік не просто б'ємося з нападником. Ми б'ємося за права людини. Спільні для людей у Бахмуті, Дніпрі, Києві, Маріуполі й для кожного, хто нині є в цьому залі або долучився онлайн. Ми б'ємося за те, що нас об'єднує: за право на життя, свободу, за право не бути закатованим і жити вільно. Тому справедливість для України – це справедливість для всього світу", – заявила перша леді.

Дружина президента також розповіла про порушення прав дітей: 16 тисяч юних українців викрали й примусово вивезли до РФ, які потім передали в російські родини та сиротинці.

Серед російських дій є такі порушення прав людини, про які жертвам важко навіть свідчити. Зеленська розповіла, що Офіс Генерального прокурора України розслідує понад 150 справ щодо зґвалтувань скоєних ворогом.

Перша леді України закликала ООН до створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії.

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"Він потрібен, щоб "знову утвердити віру в основні права людини, гідність і цінність людської особисто­сті, рівноправність чоловіків і жінок". І це не мої слова. Це цитата зі Статуту Організації Об'єднаних Націй, підписаного 26 червня 1945 року. Після іншої страшної війни. Але як актуально вони звучать сьогодні! Дослухаймося. Нарешті дослухаймося", – додала Зеленська.

Довідково. З 22 до 24 лютого у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку триває спеціальний захід, присвячений річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Такий формат запровадили вперше. Представництво країн – членів Організації на ньому зіставне із засіданнями Генасамблеї ООН.