Міжнародний суд в Гаазі досить серйозно досліджує воєнні злочини росіян в Україні, - нардеп Осадчук
Народний депутат Андрій Осадчук розповів, що у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі досить серйозно ведуть розслідування щодо воєнних злочинів росіян в Україні
Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"
"Міжнародний кримінальний суд в Гаазі дуже предметно досліджує воєнні злочини росіян в Україні. Ті люди, які очолюють український напрямок, дуже вразили. Я багато бачив професійних людей, але люди, які очолюють розслідування злочинів росіян виглядають супер професійно. Вони максимально проінформовані та володіють усією необхідною інформацією", - розповів Осадчук.
"Представники Міжнародного кримінального суду в Гаазі досить позитивно відгукувались про їхню співпрацю з Офісом генерального прокурора України та Міністерством юстиції України. Вони підтвердили, що отримують всю необхідну інформацію для розслідування злочинів росіян в Україні. Тому я переконаний, що російські злочинці будуть покарані", - додав він.
- 2 грудня, генпрокурор Костін розповів, що у Гаазі обговорюють створення Офісу, який відповідатиме за стратегію розслідування злочину агресії
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