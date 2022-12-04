Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"Міжнародний кримінальний суд в Гаазі дуже предметно досліджує воєнні злочини росіян в Україні. Ті люди, які очолюють український напрямок, дуже вразили. Я багато бачив професійних людей, але люди, які очолюють розслідування злочинів росіян виглядають супер професійно. Вони максимально проінформовані та володіють усією необхідною інформацією", - розповів Осадчук.

"Представники Міжнародного кримінального суду в Гаазі досить позитивно відгукувались про їхню співпрацю з Офісом генерального прокурора України та Міністерством юстиції України. Вони підтвердили, що отримують всю необхідну інформацію для розслідування злочинів росіян в Україні. Тому я переконаний, що російські злочинці будуть покарані", - додав він.

2 грудня, генпрокурор Костін розповів, що у Гаазі обговорюють створення Офісу, який відповідатиме за стратегію розслідування злочину агресії