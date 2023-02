Про це повідомило 13 лютого Офіційне інтернет-представництво президента України.

Стало відомо, що у зустрічі взяли участь заступники керівника Офісу Глави держави Андрій Смирнов та Андрій Сибіга, посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Антон Кориневич та інші члени робочої групи.

Єрмак зазначив, що більшість країн-союзників підтримують ініціативу України.

"Сьогодні практично всі вони говорять про те, що готові взяти участь у створенні трибуналу. Ми обговорюємо вже не ймовірність самої ідеї, а конкретні механізми створення", – наголосив він.

Заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов акцентував, що для України прийнятними є два з трьох можливих сценаріїв створення трибуналу.

Щоб переконати партнерів підтримати необхідний Україні сценарій створення трибуналу, за словами Андрія Єрмака, необхідно підготувати конкретні пропозиції, які можна буде представляти на міжнародних майданчиках.

"Під кожну країну треба знаходити свій рецепт. До кожної країни треба знайти ключик", – переконаний керівник Офісу Глави держави.

Окрім цього, зазначається, що для ефективнішого залучення країн-партнерів до процесу створення спеціального трибуналу Андрій Єрмак запропонував проводити інформаційні брифінги в Офісі Президента для представників держав, що підтримують ініціативу України.

Андрій Смирнов зазначив, що наприкінці січня у Празі (Чехія) відбулося засідання Core Group, на якому представники понад 20 країн обговорили подальші кроки у напрямку створення спецтрибуналу.

Також, за його словами, на майданчику Євроюсту триває робота над проведенням міжнародного саміту щодо відповідальності за злочин агресії в Україні, що має стати основою для систематизації доказів з метою формулювання обвинувачення у скоєнні злочину агресії.

Крім того, триває робота над створенням International Centre for the Prosecution of the Crime of Aggression in Ukraine.