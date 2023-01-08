Росія має постати перед трибуналом за злочин агресії в Україні: заява британських політиків

Про це пише видання The Guardian.

Стало відомо, що лідер лейбористів Кейр Стармер, колишній генеральний секретар НАТО Джордж Робертсон, колишній міністр закордонних справ Девід Оуен і колишній лідер Торі Ієн Дункан Сміт заявили, що трибунал повинен бути створений для розгляду "вочевидь незаконної війни" на тих самих принципах, якими керувалися союзники, зустрівшись у 1941 році, щоб закласти основу для Нюрнберзького суду над нацистськими лідерами за воєнні злочини.

"Минуло 10 місяців відтоді, як Росія за підтримки Білорусі розпочала одне з найбільших наземних вторгнень у Європу з часів Другої світової війни. Відтоді тисячі українських цивільних осіб були вбиті або поранені, 8 мільйонів людей були змушені покинути свої будинки, а близько 8 мільйонів стали біженцями. Цивільна інфраструктура та економічні активи на десятки мільярдів були знищені або пограбовані, а незамінні пам'ятки культури перетворилися на руїни", - йдеться в заяві.

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"Якщо ці акти агресії будуть доведені в суді, вони можуть являти собою те, що на Нюрнберзькому процесі було названо "вищим міжнародним злочином". Адже саме зі злочину агресії часто випливає більшість інших міжнародних злочинів - воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид", - зокрема заявили політики.

Видання зазначає, що заява була складена колишнім прем'єр-міністром Гордоном Брауном і Філіпом Сендсом, професором права, який першим висунув ідею створення спеціального трибуналу. Серед тих, хто підписав заяву, - адвокати з прав людини Шері Блер і Хелена Кеннеді.

Хоча Міжнародний кримінальний суд (МКС) уже розглядає звинувачення у воєнних злочинах і злочинах проти людяності у зв'язку з вторгненням в Україну, прихильники створення спеціального трибуналу кажуть, що він необхідний, оскільки МКС не має повноважень для розгляду злочину агресії.

Нагадаємо, ООН розслідує, чи є воєнним злочином обстріли Росією української критичної інфраструктури.

Франція працює над створенням спецтрибуналу для розслідування воєнних злочинів Росії.

2 грудня, генпрокурор Костін розповів, що у Гаазі обговорюють створення Офісу, який відповідатиме за стратегію розслідування злочину агресії.

Народний депутат Андрій Осадчук розповів, що у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі досить серйозно ведуть розслідування щодо воєнних злочинів росіян в Україні.

Крім того, в Організації Об'єднаних Націй циркулює проєкт резолюції щодо створення міжнародного трибуналу на зразок Нюрнберзького для притягнення керівництва Росії до відповідальності за воєнні злочини в Україні.

4 січня стало відомо, що міська рада Гааги підтримала ініціативу Лотте ван Бастен Батенбург, лідерки партії VVD (Народна партія за свободу і демократію), створити в місті спеціальний трибунал для РФ.

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