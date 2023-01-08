Росія має постати перед трибуналом за злочин агресії в Україні: заява британських політиків
Високопоставлені британські політики з різних політичних кіл у спільній заяві підтримали вимогу про створення спеціального трибуналу для розслідування дій РФ у зв'язку зі злочином агресії проти України
Про це пише видання The Guardian.
Стало відомо, що лідер лейбористів Кейр Стармер, колишній генеральний секретар НАТО Джордж Робертсон, колишній міністр закордонних справ Девід Оуен і колишній лідер Торі Ієн Дункан Сміт заявили, що трибунал повинен бути створений для розгляду "вочевидь незаконної війни" на тих самих принципах, якими керувалися союзники, зустрівшись у 1941 році, щоб закласти основу для Нюрнберзького суду над нацистськими лідерами за воєнні злочини.
"Минуло 10 місяців відтоді, як Росія за підтримки Білорусі розпочала одне з найбільших наземних вторгнень у Європу з часів Другої світової війни. Відтоді тисячі українських цивільних осіб були вбиті або поранені, 8 мільйонів людей були змушені покинути свої будинки, а близько 8 мільйонів стали біженцями. Цивільна інфраструктура та економічні активи на десятки мільярдів були знищені або пограбовані, а незамінні пам'ятки культури перетворилися на руїни", - йдеться в заяві.
Читайте також: Путін ніколи не покінчить життя самогубством. Ми побачимо його на лаві підсудних, - Піонтковський
"Якщо ці акти агресії будуть доведені в суді, вони можуть являти собою те, що на Нюрнберзькому процесі було названо "вищим міжнародним злочином". Адже саме зі злочину агресії часто випливає більшість інших міжнародних злочинів - воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид", - зокрема заявили політики.
Видання зазначає, що заява була складена колишнім прем'єр-міністром Гордоном Брауном і Філіпом Сендсом, професором права, який першим висунув ідею створення спеціального трибуналу. Серед тих, хто підписав заяву, - адвокати з прав людини Шері Блер і Хелена Кеннеді.
Хоча Міжнародний кримінальний суд (МКС) уже розглядає звинувачення у воєнних злочинах і злочинах проти людяності у зв'язку з вторгненням в Україну, прихильники створення спеціального трибуналу кажуть, що він необхідний, оскільки МКС не має повноважень для розгляду злочину агресії.
- Нагадаємо, ООН розслідує, чи є воєнним злочином обстріли Росією української критичної інфраструктури.
- Франція працює над створенням спецтрибуналу для розслідування воєнних злочинів Росії.
- 2 грудня, генпрокурор Костін розповів, що у Гаазі обговорюють створення Офісу, який відповідатиме за стратегію розслідування злочину агресії.
- Народний депутат Андрій Осадчук розповів, що у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі досить серйозно ведуть розслідування щодо воєнних злочинів росіян в Україні.
- Крім того, в Організації Об'єднаних Націй циркулює проєкт резолюції щодо створення міжнародного трибуналу на зразок Нюрнберзького для притягнення керівництва Росії до відповідальності за воєнні злочини в Україні.
- 4 січня стало відомо, що міська рада Гааги підтримала ініціативу Лотте ван Бастен Батенбург, лідерки партії VVD (Народна партія за свободу і демократію), створити в місті спеціальний трибунал для РФ.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.04
Купівля 40.04Продаж 40.75
-
EUR
Купівля 41.4Продаж 42.56
- Актуальне
- Важливе