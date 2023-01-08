Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Росія має постати перед трибуналом за злочин агресії в Україні: заява британських політиків

Росія має постати перед трибуналом за злочин агресії в Україні: заява британських політиків

8 січня, 2023 неділя
12:02
війна з Росією російські військові окупанти

Високопоставлені британські політики з різних політичних кіл у спільній заяві підтримали вимогу про створення спеціального трибуналу для розслідування дій РФ у зв'язку зі злочином агресії проти України

Про це пише видання The Guardian.

Стало відомо, що лідер лейбористів Кейр Стармер, колишній генеральний секретар НАТО Джордж Робертсон, колишній міністр закордонних справ Девід Оуен і колишній лідер Торі Ієн Дункан Сміт заявили, що трибунал повинен бути створений для розгляду "вочевидь незаконної війни" на тих самих принципах, якими керувалися союзники, зустрівшись у 1941 році, щоб закласти основу для Нюрнберзького суду над нацистськими лідерами за воєнні злочини.

"Минуло 10 місяців відтоді, як Росія за підтримки Білорусі розпочала одне з найбільших наземних вторгнень у Європу з часів Другої світової війни. Відтоді тисячі українських цивільних осіб були вбиті або поранені, 8 мільйонів людей були змушені покинути свої будинки, а близько 8 мільйонів стали біженцями. Цивільна інфраструктура та економічні активи на десятки мільярдів були знищені або пограбовані, а незамінні пам'ятки культури перетворилися на руїни", - йдеться в заяві.

Читайте також: Путін ніколи не покінчить життя самогубством. Ми побачимо його на лаві підсудних, - Піонтковський

"Якщо ці акти агресії будуть доведені в суді, вони можуть являти собою те, що на Нюрнберзькому процесі було названо "вищим міжнародним злочином". Адже саме зі злочину агресії часто випливає більшість інших міжнародних злочинів - воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид", - зокрема заявили політики.

Видання зазначає, що заява була складена колишнім прем'єр-міністром Гордоном Брауном і Філіпом Сендсом, професором права, який першим висунув ідею створення спеціального трибуналу. Серед тих, хто підписав заяву, - адвокати з прав людини Шері Блер і Хелена Кеннеді.

Хоча Міжнародний кримінальний суд (МКС) уже розглядає звинувачення у воєнних злочинах і злочинах проти людяності у зв'язку з вторгненням в Україну, прихильники створення спеціального трибуналу кажуть, що він необхідний, оскільки МКС не має повноважень для розгляду злочину агресії.

  • Нагадаємо, ООН розслідує, чи є воєнним злочином обстріли Росією української критичної інфраструктури.
  • Франція працює над створенням спецтрибуналу для розслідування воєнних злочинів Росії.
  • 2 грудня, генпрокурор Костін розповів, що у Гаазі обговорюють створення Офісу, який відповідатиме за стратегію розслідування злочину агресії.
  • Народний депутат Андрій Осадчук розповів, що у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі досить серйозно ведуть розслідування щодо воєнних злочинів росіян в Україні.  
  • Крім того, в Організації Об'єднаних Націй циркулює проєкт резолюції щодо створення міжнародного трибуналу на зразок Нюрнберзького для притягнення керівництва Росії до відповідальності за воєнні злочини в Україні.  
  • 4 січня стало відомо, що міська рада Гааги підтримала ініціативу Лотте ван Бастен Батенбург, лідерки партії VVD (Народна партія за свободу і демократію), створити в місті спеціальний трибунал для РФ.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Світ
Росія
російська армія
Гаазький трибунал
Велика Британiя
Читайте також:
колісний танк AMX-10 RC
5 січня, 2023 четвер
"Не зможуть пропалити броню російських танків": військовий експерт Катков пояснив призначення французьких бронемашин AMX-10 RC
російська армія, мобілізація
5 січня, 2023 четвер
Окупанти вже спланували наступну хвилю наступу, - екскомандир полку "Азов" Жорін
Епіфаній, Митрополит Київський і всієї України
6 січня, 2023 п'ятниця
На засіданні синоду дозволимо повністю перейти на новоюліанський календар тим парафіям, які вирішать це зробити, – глава ПЦУ Епіфаній
Київ
-7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.04
    Купівля 40.04
    Продаж 40.75
  • EUR
    Купівля 41.4
    Продаж 42.56
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
8 січня
13:03
Оновлено
Обстріл Донеччини у ніч на 8 січня
Поліція зафіксувала атаки 10 населених пунктів Донеччини за добу 7 січня
13:01
Петро Порошенко
"Ми займаємося відновленням автомобілів для ЗСУ": Порошенко показав, як працює волонтерська СТО
12:59
Ексклюзив
активісти в Криму
В Криму безпрецедентний сплеск руху опору проти російської окупації, - Гуменюк
12:51
Вірменські націонал-демократи зібралися біля російської 102-ої бази у Ґюмрі. 8 січня 2023 року
"Росія - геть з Вірменії!" Вірменські націонал-демократи зібралися біля російської 102-ої бази у Ґюмрі
12:50
Ексклюзив
Дамба у Сватовому
Масштабних подій не буде, - очільник Сєверодонецької РВА про можливий підрив дамби водосховища у Сватовому
12:45
Атака із запалювальних боєприпасів, фото ілюстративне
Загарбники обстріляли Херсон із запалювальних боєприпасів
12:35
Александар Вучич
НАТО відхилило запит Сербії на введення армії та поліції в Косово, – президент Сербії Вучич
12:23
Кінбурнська коса
Гуменюк розповіла, що заважає проведенню операції зі звільнення Кінбурнської коси
12:12
Олексій Данілов
РФ планує розгорнути власне виробництво "шахедів" у Тольятті, - Данілов
12:02
OPINION
Кирило Говорун
У Лаврі філія РПЦ скоїла обряд вуду
11:50
За добу 7 січня від російської збройної агресії загинули двоє українців, ще 8 отримали поранення
11:44
БМП Marder
Греція готова відмовитись від німецьких БМП Marder на користь України, - Bild
11:41
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 8 січня: скільки просять за долар та євро на чорному ринку
11:28
Протест проти правого уряду Ізраїлю в Тель-Авіві, 7 січня
У Тель-Авіві більш як 10 тис. людей вийшли на мітинг проти нового уряду
11:27
Катерина Бондаренко
Українська тенісистка перемогла росіянку в фіналі турніру ITF у Таїланді
11:18
Микола Княжицький
Різдвяні дива для єдності українського православ’я
10:54
ЗСУ Бахмут
Заяви росіян про оточення Бахмута не відповідають дійсності, - ISW
10:54
Затриманий чоловік, якого підозрюють у підготовці теракту
У Німеччині затримали іранця, якого підозрюють в організації теракту з використанням біологічної зброї
10:39
Ексклюзив
ЗСУ
Після звільнення Кремінної ЗСУ можуть повністю знищити російське угруповання під Бахмутом, - Гайдай
10:17
Джервонта Девіс та Ектор Луїс Гарсія (ліворуч)
Чемпіон у категорії Ломаченка здобув перемогу нокаутом
10:01
OPINION
Лана Зеркаль
План Re-Power EU. Німці пишаються, що отримують 0% газу, нафти та вугілля з Росії
09:52
окупанти
Британська розвідка вказала на дилему РФ стосовно Донбасу та сухопутного коридору на Крим
09:20
Карен Чухаджян та Джарон Енніс (праворуч)
Український боксер розгромно програв у бою за титул чемпіона світу
09:18
Олександр Ткаченко
Держава не передаватиме безплатно майно релігійним організаціям в довгострокову оренду, - Ткаченко
08:48
світло
У ДТЕК заявили про можливі відключення електрики вночі
08:33
Інфографіка
ЗСУ
За добу ЗСУ ліквідували 430 росіян, 5 БПЛА, 3 танки й 3 артилерійські системи
08:21
Мелітополь, Гідромаш
На заводі Мелітополя, де росіяни розмістили військову базу, пролунала серія вибухів, - Федоров
08:01
OPINION
Євген Магда
Пригожин допомагає Путіну будувати країну-штрафбат
07:58
Росіяни вчергове обстріляли Нікопольщину: під атакою дві громади району
07:40
twitter
Twitter надалі скорочує персонал: звільнено частину працівників, відповідальних за модерацію контенту, - Bloomberg
07:16
окупанти орки
Генштаб: упродовж доби 7 січня армія РФ завдала по Україні 9 ракетних і 3 авіаційні удари
06:43
ООН
Під час "різдвяного перемир'я" росіяни обстріляли гуманітарну місію ООН на Запоріжжі
01:43
Андрій Дмитрієв
Під Бахмутом загинув стронгмен Андрій Дмитрієв
00:55
Оновлено
Обстріл Харківщини
Росія завдала удару по Харківщині. Загинув чоловік
00:13
Запоріжжя
Росія обстріляла околиці Запоріжжя
2023, субота
7 січня
23:47
путін
"Зібрали опівночі слухати промову Путіна": Важко поранений у Макіївці розповів, як там загинули мобілізовані зі Саратова
22:59
Євген Пригожин
Унікальні оборонні можливості, природні тунелі, підземні міста. Пригожин пояснив, для чого Росії потрібен Бахмут
22:50
пінгвіни
Відео дня: пінгвіни оточили станцію "Вернадського" в Антарктиді
22:31
Ексклюзив
Віктор Єленський
Це аномалія, коли є кілька православних конфесій, - голова Держслужби з питань етнополітики і свободи совісті Єленський
22:29
За останні 2 дні РФ могла перекинути у Білорусь щонайменше 1,5 тис. солдат, - Гаюн
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV