Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"У Путіна не вистачить духу, щоб покінчити життя самогубством, як це колись зробив Микола Перший. Не тільки Микола Перший. Я наведу приклад іншої особи – Адольф Гітлер, який був неймовірним лиходієм і мерзотником, але, треба віддати йому належне, він знайшов у собі мужність покінчити життя самогубством. Він говорив: "Я не хочу, щоб мене потім возили в клітці по всьому світу". Путін же, запевняю вас, ніколи сам на це не піде”, - пояснив Піонтковський.

Політолог вважає, що Путіна будуть судити разом з усіма російськими воєнними злочинцями

"Путін - жалюгідний боягуз, який сидить за 10-метровим столом зі своїми найближчими підлеглими, для якого фальшивих матерів тримали два тижні на карантині. Він ніколи не покінчить життя самогубством. Зрештою ми його побачимо на лаві підсудних на головному процесі над російськими воєнними злочинцями. Пропоную, щоб цей процес відбувся у приміщенні Маріупольського театру, зруйнованого в перші дні наступу на Маріуполь", - додав він.

16 грудня президент РФ Володимир Путін впродовж цілого дня проводив нараду з командувачами військ, які воюють проти України. Він заслухав "пропозиції командувачів щодо найближчих і середньострокових дій"

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