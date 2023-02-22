В Україні зафіксовано понад 68 тис. воєнних злочинів окупантів, з них понад 2600 – проти дітей

Про це зазначив під час пресконференції генеральний прокурор Андрій Костін.

За його словами, від 24 лютого 2022 року в Україні зареєстровано 68431 воєнний злочин. Задокументовано 952 факти застосування заборонених засобів ведення війни. Серед них – використання ворогом касетних боєприпасів, мін, хімічних і запалювальних боєприпасів.

Ці злочини призвели до загибелі 9 655 людей, серед яких 461 дитина. Було поранено 12 829 людей, з них 926 – діти.

Загалом зареєстровано понад 2600 воєнних злочинів проти дітей: загибель або поранення дітей, факти збройного нападу на установи й заклади для дітей, а також факти примусової депортації або викрадення. Зокрема, на сьогодні відомо про понад 16 000 примусово переміщених українських дітей. Але це лише ті, хто фігурує в кримінальних провадженнях, насправді ж їх кількість може бути в рази більшою.

"Коли говоримо про ці цифри, ми маємо усвідомлювати, що реальна кількість набагато вища. Адже ми досі не маємо доступу до окупованих територій", – зазначив Андрій Костін.

Найбільше воєнних злочинів зафіксували на Донеччині (15727), Харківщині (12762), Херсонщині (11109) та Київщині (10652). Велику їх кількість реєструють на територіях, звільнених від російської окупації.

Так, на Київщині внаслідок воєнних злочинів загинуло 2 290 мирних людей. Лише в Бучі – понад 700. Про підозру у вчиненні цих злочинів уже повідомлено 118 особам. До суду скерували обвинувальні акти стосовно 45 звинувачених, уже винесли три обвинувальні вироки щодо чотирьох злочинців.

На Харківщині після звільнення виявили 936 тіл, з них 739 – мирні мешканці. У процесі розслідувань виявили 21 катівню, зафіксовано факти викрадення або зникнення понад 1007 мирних людей. 20 особам повідомили про підозру у воєнних злочинах, до суду скерували обвинувальні акти щодо восьми з них. Стосовно 7 осіб винесено обвинувальні вироки.

У Херсоні та звільнених районах області підтвердили існування 10 катівень. Зафіксовано факти викрадення або зникнення 1232 осіб. Про підозру повідомили 16 особам, до суду скерували 4 обвинувальні акти стосовно 6 звинувачених.