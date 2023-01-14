Про це Томас-Грінфілд сказала під час виступу в Радбезі ООН, передає Еспресо.TV.

"Минулого тижня ми чули звіт ОГПУ про випадки сексуального насильства, скоєного російськими військовими проти жительок України. Тож я закликаю всіх за цими столами сьогодні: послухайте і зачитайте цей звіт. Деталі надто жахливі й справді жахають мене, я не буду їх повторювати", - сказала Томас-Грінфілд.

Крім того, представниця США зазначила, що численні свідчення про випадки сексуального насильства і тортур також задокументувала Міжнародна слідча комісія.

Раніше незалежна міжнародна комісія ООН виявила докази воєнних злочинів, скоєних росіянами на окупованих територіях України: сексуального насильства, незаконних ув'язнень, катувань, жорстокого поводження, страт.

США закликали ООН притягти РФ до відповідальності за скоєні в Україні воєнні злочини.

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