"Чинить в Україні воєнні злочини": США закликали ООН притягти РФ до відповідальності
Постійна представниця США Лінда Томас-Грінфілд під час виступу в Радбезі ООН закликала притягти Росію до відповідальності за війну проти України
Про це повідомляє "Укрінформ".
"Не існує міжнародного правового обґрунтування для російського вторгнення в Україну. Росія порушує Статут ООН, а її війська вчиняють воєнні злочини в Україні. ... Ми повинні притягти Росію до відповідальності, так само як ми маємо змусити відповісти всіх інших, хто не поважає суверенітет, територіальну цілісність, права людини й фундаментальні свободи", - сказада Лінда Томас-Грінфілд.
Дипломатка також зазначила, що російська влада коїть правові злочини в тому числі всередині своєї країни та порівняла РФ із Північною Кореєю, Іраном, Нікарагуа та Сирією, де правлячі режими придушують опозицію, свободу слова і утискають правозахисників.
Томас-Грінфілд наголосила, що постійні члени Радбезу ООН, до яких належить і РФ, повинні бути особливо відповідальними, а не намагатися домінувати над іншими націями.
"Ми прагнемо дотримуватись і діяти в суворій відповідності до Статуту ООН, який забезпечує захист права, і це приносить користь усім державам", - підсумувала Лінда Томас-Грінфілд.
- Раніше повідомлялося, що Україна готує винесення на Генасамблею ООН резолюції про спецтрибунал щодо Росії.
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