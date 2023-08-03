В Україні правоохоронці викрили схему торгівлі новонародженими дітьми

Про це повідомляє Державна прикордонна служба та Київська міська прокуратура.

Зазначається, що до складу організації входило 12 осіб, серед яких 2 співорганізатори та 10 учасників. Організатори схеми - керівники медичних клінік, які надають послуги у сфері репродуктивної медицини у Києві та Харкові. Інші учасники - працівники цих клінік, менеджери, адміністратори та адвокат.

"Під прикриттям програми сурогатного материнства за грошову винагороду вони здійснювали продаж новонароджених дітей іноземним громадянам, які проживають в країнах, де заборонено сурогатне материнство", - повідомляє прокуратура.

Підозрювані підшуковували на території Харківської області жінок-донорів яйцеклітин та жінок, які через свій уразливий стан чи матеріальну скруту погоджувалися стати сурогатними матерями для іноземців.

Розмір грошової винагороди, яку отримували учасники схеми, складав від 50 до 70 тисяч євро за новонароджену дитину. З них плата сурогатним матерям становила близько 12 тисяч євро.

За даними прокурорів, сурогатна матір після народження дитини надавала дозвіл на переміщення немовляти за кордон та згоду на подальше отримання дитиною громадянства іншої країни. У разі незгоди сурогатної матері на окремі умови, учасники схеми вдавалися до погроз та залякування. Також жінки отримували значно меншу винагороду ніж було обіцяно.

Зараз триває систематизація та аналіз вилученої документації. Перевіряється інформація щодо близько 40 фактів незаконного переміщення новонароджених дітей з України за кордон.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Співробітники СБУ і ДБР проводять обшуки в народного депутата, який виїхав на відпочинок за кордон під виглядом супроводження свого батька на лікування.



