Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Кримінал В Україні правоохоронці викрили схему торгівлі новонародженими дітьми

В Україні правоохоронці викрили схему торгівлі новонародженими дітьми

3 серпня, 2023 четвер
12:51
Кримінал В Україні правоохоронці викрили схему торгівлі новонародженими дітьми

У Києві викрили організовану злочинну групу, які продавали новонароджених дітей через кордон під прикриттям сурогатного материнства

Про це повідомляє Державна прикордонна служба та Київська міська прокуратура.

Зазначається, що до складу організації входило 12 осіб, серед яких 2 співорганізатори та 10 учасників. Організатори схеми - керівники медичних клінік, які надають послуги у сфері репродуктивної медицини у Києві та Харкові. Інші учасники - працівники цих клінік, менеджери, адміністратори та адвокат.

"Під прикриттям програми сурогатного материнства за грошову винагороду вони здійснювали продаж новонароджених дітей іноземним громадянам, які проживають в країнах, де заборонено сурогатне материнство", - повідомляє прокуратура.

Підозрювані підшуковували на території Харківської області жінок-донорів яйцеклітин та жінок, які через свій уразливий стан чи матеріальну скруту погоджувалися стати сурогатними матерями для іноземців.

Розмір грошової винагороди, яку отримували учасники схеми, складав від 50 до 70 тисяч євро за новонароджену дитину. З них плата сурогатним матерям становила близько 12 тисяч євро.

За даними прокурорів, сурогатна матір після народження дитини надавала дозвіл на переміщення немовляти за кордон та згоду на подальше отримання дитиною громадянства іншої країни. У разі незгоди сурогатної матері на окремі умови, учасники схеми вдавалися до погроз та залякування. Також жінки отримували значно меншу винагороду ніж було обіцяно.

Зараз триває систематизація та аналіз вилученої документації. Перевіряється інформація щодо близько 40 фактів незаконного переміщення новонароджених дітей з України за кордон.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Співробітники СБУ і ДБР проводять обшуки в народного депутата, який виїхав на відпочинок за кордон під виглядом супроводження свого батька на лікування.


 

Україна
новини Києва
Читайте також:
На фото: ДБР
2 серпня, 2023 середа
Військовослужбовці-депутати Київради рік не з'являлися на військову службу: оголошено підозру екскомандиру, який їх відрядив
Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО
3 серпня, 2023 четвер
Ворог здійснив 820-у атаку на Київ: ППО знищила майже півтора десятка "шахедів"
Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук
2 серпня, 2023 середа
ВМС України про удар по кораблях Чорноморського флоту РФ: не маємо жодного стосунку, не озброєні такими дронами
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.92
    Купівля 36.92
    Продаж 37.58
  • EUR
    Купівля 40.66
    Продаж 41.63
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
3 серпня
14:10
Джо Байден
Байден закликав хунту в Нігері звільнити президента Базума
14:07
Ексклюзив
Федір Веніславський
Нардеп Веніславський пояснив, чому не можна проводити вибори під час воєнного стану
14:05
Військові лікарі РФ
Окупанти завезли з Росії на Запоріжжя медичний персонал: розселяють у захоплених оселях українців
14:02
OPINION
Орест Сохар
Бункерний нацьковує "білоруську борзу" на НАТО
13:56
ЧВК Вагнер
Частина бойовиків ПВК Вагнера підійшла до литовського кордону, - Науседа
13:52
літак рф
Росіяни залучили до війни проти України курсантів льотних училищ, – ЦНС
13:50
Євросоюз
ЄС засудив ядерні погрози РФ Україні, нагадавши про російську згоду з неприпустимістю такої війни
13:43
Кримський міст
Данілов: СБУ брала участь в обох підривах Кримського мосту
13:29
Леся Гасиджак
Леся Гасиджак пояснила, чому некоректно порівнювати витрати на будівництво музею з купівлею дронів для армії
13:21
в Броварах розбився гвинтокрил
Катастрофа гелікоптера з керівництвом МВС: оголошено підозри п'яти посадовцям ДСНС
13:21
Ексклюзив
ДБР
Нардеп Дубінський затягуватиме розслідування щодо нього, користуючись мандатом і медійністю, - політолог Рейтерович
13:17
На Мелітопольському напрямку нацгвардійці просунулися на 650 метрів углиб оборони ворога
13:13
Викрито посадовця Київської міської військової адміністрації
По $10 тис. з людини: ДБР затримало посадовця КМВА, якого підозрюють в організації схеми вивезення чоловіків за кордон
13:03
путін
РФ "призначила" Норвегію недружньою державою
12:38
ветеран
єРобота: ветерани та члени їхніх сімей отримали 16 млн грн на створення власного бізнесу
12:35
Сергій Єлісєєв
СБУ оголосила підозру віцегубернатору Калінінградської області РФ, який очолював "уряд" на окупованій Херсонщині
12:18
Руслан Стефанчук
До 1 вересня Рада планує прийняти всі закони для перемовин щодо вступу в ЄС, - Стефанчук
12:12
Інфографіка
Опитування: 4% респондентів з України позитивно ставляться до Сталіна
12:03
OPINION
Віктор Шлінчак
Українська дипломатія: Відмовами у наданні агреманів нас вчать, як мало б бути правильно
11:59
електроенергія, світло ЛЕП
Через негоду без світла залишалися 32 населені пункти в 5 регіонах
11:59
Огляд
міжнародний огляд
На кордоні Білорусі та НАТО зростає напруга, а Бразилія вважає, що може допомогти закінчити війну в Україні. Акценти світових ЗМІ 3 серпня
11:49
обстріл Кривого Рогу
Росіяни за добу атакували 10 областей України: 2 людей загинули, 7 поранених
11:37
Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс
В "Опорі" витлумачили заяву президента ПАРЄ Кокса про вибори в Україні: йшлося про період після війни
11:25
Обшуки у нардепа
СБУ і ДБР проводять обшуки в нардепа, який під виглядом лікування батька виїхав за кордон
11:00
Інтерв’ю
Радослав Сікорський
Радослав Сікорський: Треба переконати Путіна, що йому не виграти цієї війни
10:53
на фото: затриманий юрисконсульт "Партії Шарія"
В Одесі затримали юрисконсульта "Партії Шарія": підозрюють у роботі на розвідку РФ
10:40
Путін Гаага
Голова МКС не виключає нові ордери на арешт Путіна, зокрема за злочини вагнерівців
10:16
Євген Пригожин
Літак Пригожина вшосте прилетів до Білорусі, - Беларускі Гаюн
10:11
крилата ракта "Калібр"
Росіяни утримують у Чорному морі два ракетоносії
10:07
OPINION
Юрій Бутусов
Чому Зеленський забув про санкції проти Портнова?
10:05
Партнерський матеріал
"За радість хочеться триматись обома руками": чому українські жінки обирають бренд одягу Cat Orange
09:59
Ексклюзив
Російських окупантів цікавить не стільки Куп'янськ, скільки вихід до Лиману, - військовий експерт Снєгирьов
09:55
Росія
Міноборони РФ звинуватило Україну в атаці безпілотниками по Калузькій області
09:47
Інфографіка
долар
Курс валют 3 серпня: ціни на долар, євро, злотий
09:31
Оновлено
обстріл Херсону
Росіяни зранку двічі вдарили по собору в Херсоні: поранені 4 рятувальники і 3 пасажири тролейбуса
09:30
Окупанти
На окупованих територіях Херсонщини росіяни обшукують будинки ветеранів АТО та їхніх родичів
09:27
ЗСУ
У британській розвідці назвали один з факторів, який уповільнює контрнаступ ЗСУ
09:00
Огляд
кавун
Знову без херсонських. Чиї кавуни їдять українці та яка ціна баштанних
09:00
Партнерський матеріал
медіаспоживання
Як українці мігрують медіаспоживання в онлайн: зростання популярності ОТТ- сервісів та їх вплив на рекламу
09:00
Партнерський матеріал
Нова благодійна ініціатива "Країна рідних сердець" — збір 3 000 000 для ремонту дитячого опікового центру
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV