В Україні презентували мобільний застосунок для туристів, які заблукали у горах

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Застосунок дасть змогу контролювати пересування мандрівників у горах. Його було презентовано у рамках спільної операції України та Румунії з підвищення рівня безпеки та захисту населення у транскордонному регіоні.

Зокрема, для вдосконалення безпеки туристів розробили систему GPS-моніторингу. Вона передбачає моніторинг пересування самостійних туристів і туристичних груп, що подорожують у горах, відстеження в реальному часі місця перебування пошуково-рятувальних груп і маршрутів їх пересування та впровадження автоматизованого процесу приймання повідомлень про надзвичайні події від туристів.

Мобільний застосунок для ОС Android та iOS називається "Порятунок в горах". Він важливий з огляду на те, що в горах є ділянки, де відсутнє мобільне покриття, через що туристи, які заблукали, не можуть викликати допомогу.

"Порятунок в горах" призначений для передачі сигналів SOS з географічними координатами в разі виникнення надзвичайних подій у горах. Застосунок дає змогу верифікованим користувачам одним натиском відправляти до гірської пошуково-рятувальної служби сигнал SOS з точними координатами місця події", - заявили у МВС.

Наразі застосунок працює в тестовому режимі та доступний на сайті ДСНС України в Івано-Франківській області у розділі "реєстрація туристичних груп". Невдовзі його можна буде завантажити із Play Market.