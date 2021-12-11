В Україні презентували мобільний застосунок для туристів, які заблукали у горах
МВС презентувало мобільний застосунок, який допоможе подати сигнал SOS туристам, що заблукали у горах
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.
Застосунок дасть змогу контролювати пересування мандрівників у горах. Його було презентовано у рамках спільної операції України та Румунії з підвищення рівня безпеки та захисту населення у транскордонному регіоні.
Зокрема, для вдосконалення безпеки туристів розробили систему GPS-моніторингу. Вона передбачає моніторинг пересування самостійних туристів і туристичних груп, що подорожують у горах, відстеження в реальному часі місця перебування пошуково-рятувальних груп і маршрутів їх пересування та впровадження автоматизованого процесу приймання повідомлень про надзвичайні події від туристів.
Мобільний застосунок для ОС Android та iOS називається "Порятунок в горах". Він важливий з огляду на те, що в горах є ділянки, де відсутнє мобільне покриття, через що туристи, які заблукали, не можуть викликати допомогу.
"Порятунок в горах" призначений для передачі сигналів SOS з географічними координатами в разі виникнення надзвичайних подій у горах. Застосунок дає змогу верифікованим користувачам одним натиском відправляти до гірської пошуково-рятувальної служби сигнал SOS з точними координатами місця події", - заявили у МВС.
Наразі застосунок працює в тестовому режимі та доступний на сайті ДСНС України в Івано-Франківській області у розділі "реєстрація туристичних груп". Невдовзі його можна буде завантажити із Play Market.
- Нагадаємо, 5 грудня на Закарпатті під час катання на снігоходах заблукали троє туристів.
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