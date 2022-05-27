В Україні продовжили карантин через коронавірус до кінця літа
В Україні до 31 серпня продовжили карантин та режим надзвичайної ситуації через COVID-19
Про це за підсумками засідання уряду повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.
"Схвалено проєкт постанови щодо продовження на території України карантину та режиму надзвичайної ситуації з метою запобігання поширенню СOVID-19 до 31 серпня 2022 року", - написав він.
Очільник уряду повідомив, що Кабінет міністрів затвердив зміни до Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ).
"Робота з внесенням даних до ЕСОЗ буде спрощена, а дані будуть захищені від несанкціонованого доступу. Медичні працівники будуть звільнені від обов’язку вести первинну облікову документацію на папері у разі внесення медичних записів до ЕСОЗ", - зазначив Шмигаль.
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Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення перестали діяти обов'язкові карантинні норми для боротьби з COVID-19.
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