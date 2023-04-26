Про це в ефірі Еспресо розповів військовий експерт Олександр Коваленко.

"Є два типи БПЛА: для ударно-розвідувальних та є дрони-камікадзе. Ті ж самі Shahed-136\131. Росіяни їх не використовують у зоні бойових дій, а по тилу. В зоні бойових дій вони, як і ми, використовують комерційні дрони, які перероблені на ударні, а також баражуючі боєприпаси "Ланцет", - сказав він.

За словами Коваленка, щодо баражуючих боєприпасів в росіян є перевага.

"Вони створюють нам багато проблем, але ми навчились їм протидіяти. Ми станом на зараз максимально ефективно використовуємо комерційні дрони як у форматі камікадзе, так і як ударні для скидування тих чи інших вибухових засобів на живу силу та техніку. В нас є така перевага", - додав експерт.

Він наголосив, що в Україні поки немає переваги щодо використання дронів-камікадзе великого радіуса дії, як Shahed-136.

"У перспективі це може бути - у нас технічні та технологічні настільки розвинені, що ми маємо зразок такого БПЛА, але він проходить випробування. Коли він буде застосований, ми про це почуємо та дізнаємось. Щодо дронів є відносний паритет", - підсумував Коваленко.