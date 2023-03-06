В Україні пропонують обмежити право членів заборонених партій обиратися депутатами
У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, яким пропонується заборонити членам деяких партій обиратись депутатами протягом 10 років
Про це свідчить інформація на сайті парламенту.
Співавторами законопроєкту є нардепи Ярослав Железняк, Галина Янченко, Микита Потураєв, Юрій Камельчук та інші. Вони пропонують позбавити права бути обраними народними депутатами, депутатами місцевих рад чи сільськими, селищними та міськими головами учасників заборонених в Україні партій, зокрема "Опозиційна платформа - За життя", "Партія Шарія" та "Опозиційний блок". Таке обмеження для перелічених хочуть запровадити на 10 років після припинення або скасування дії воєнного стану в Україні.
"Метою цього закону є забезпечення національної безпеки шляхом тимчасового обмеження участі осіб в управлінні державою через обмеження права бути обраним на строк, який дозволить відбудувати Україну після видворення російських військ за межі України та створити систему протидії інформаційним та іншим загрозам суверенітету та територіальній цілісності України, які можуть реалізувати особи за допомогою участі у політичних партіях", - пояснюють ініціатори проєкту закону.
Нині його опрацьовують у комітеті.
- У вересні 2022 року Касаційний адмінісуд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу проросійської політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" і таким чином остаточно заборонив її діяльність у нашій країні.
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