В Україні проведуть найдовший у світі благодійний подкаст про IT

Про це повідомили організатори проєкту Dotli.

Як йдеться у повідомленні, протягом трьох днів учасники проєкту обговорюватимуть перспективи розвитку ІТ-галузі в України.

"55 годин нон-стоп говоритимемо про те, як змінився ринок IT після 24 лютого (підключайся в будь-який момент). Розповімо як увійти у сферу, з чого почати та стати спеціалістом. Розкриємо теми кібербезпеки, особливості міжнародного рекрутингу та післявоєнного майбутнього. Розіграємо класні подарунки від Dotli та партнерів за донати", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що участь у заході безплатна, однак під час подкасту учасників закликатимуть донатити на дві бронемашини для ЗСУ вартістю 11 млн грн. Купівлю цих автомобілів здійснить "Благодійний фонд Сергія Притули". Серед тих, хто робитиме благодійні внески, розіграють призи від організаторів і партнерів заходу.

Зареєструватися для участі у благодійному подкасті про IT можна на сайті проєкту.

В межах проєкту "24 000 друзів України" благодійники з різних країн можуть оформити щомісячну підписку на UNITED24 за 24 долари.

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