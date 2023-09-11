В Україні розширили карту туристичних магнітів: усі регіони та Крим

Про це інформує ДАРТ.

"Найбільше "магнітів" зосереджено в семи західних регіонах – 61 об’єкт культурної, релігійної та історичної спадщини. Саме тут знаходиться найбільше унікальних історичних та природних об’єктів", – йдеться в заяві.

Також 32 туристичні об’єкти, серед яких вісім природоохоронних територій, розташовані у п’яти центральних областях. На півночі країни можна відвідати 27 туристичних магнітів, зокрема природні парки та заповідники. У трьох східних областях, де триває окупація й обстріли, є 20 туристичних об’єктів.

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У чотирьох південних регіонах та Криму є 31 туристична локація, переважно культурні та природні. Зокрема у Криму виокремили Ластівчине гніздо, гору Ай-Петрі, Херсонес Таврійський, Генуезьку фортецю, Фортецю "Керч" Форт і Тотлебен.

Фото: ДАРТ

Загалом у 25 областях є 170 визначних туристичних місць.

"2023 рік для туристичної галузі України став роком внутрішнього туризму. Завдяки українцям, які продовжують подорожувати й відпочивати у своїй країні, туристична галузь може функціонувати та сплачувати податки. Щоб стимулювати внутрішній ринок подорожей, ми разом з представниками місцевої влади, активним бізнесом та регіональними профільними асоціаціями розширили карту туристичних магнітів. Впевнена, що саме ці дестинації якнайкраще презентують нашу історію, культурну та релігійну спадщину як для самих українців, так і для іноземців", – зазначила очільниця Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів й додала, що список магнітів не є кінцевим і буде поповнюватися.

Карта туристичних магнітів України.