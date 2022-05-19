В Україні "Русское радио" тепер звучатиме як "Радіо Байрактар", – Нацрада телерадіомовлення

Про це інформують на сторінці Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення у фейсбук.

"ТОВ "ТРО "Русское Радио" – Україна" (позивні "Русское Радио"), м. Київ, змінило свої позивні. Тепер в ефірі ця радіостанція звучатиме як "Радіо Байрактар", – йдеться в повідомленні.

Національна рада висловила зауваження і пропозиції, які передадуть Комітету Верховної Ради, стосовно законопроєктів "Про внесення змін до деяких законів України щодо частки пісень державною мовою в музичних радіопрограмах і радіопередачах та заборони відтворення музичної продукції походження держави-агресора" (№7273 від 11 квітня) і "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора".

Для Миколаївської, Івано-Франківської, Донецької, Дніпропетровської, Тернопільської, Херсонської областей затвердили зміни до Переліків програм.

Ще для кількох українських мовників і провайдерів ввели зміни до ліцензій і програмних концепцій.

На прохання ТОВ "Агро-Медіа" Нацрада скасувала своє попереднє рішення про видачу йому супутникової ліцензії на мовлення з логотипом "AGRO TV".

Також Нацрада переоформила 37 ліцензій на мовлення АТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України".

"Внесені зміни стосувалися членів правління, складу редакційної ради, а також логотипів загальнонаціональних каналів і філій Суспільного. Мовник далі працює над упізнаваністю і власним брендом та прагне створити єдину екосистему своїх продуктів на різних платформах", – додали у повідомленні.

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