В Україні "Русское радио" тепер звучатиме як "Радіо Байрактар", – Нацрада телерадіомовлення
19 травня на засіданні Національна рада повідомила, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Телерадіоорганізація "Русское радио" – Україна" у Києві, в ефірі тепер звучатиме як "Радіо Байрактар"
Про це інформують на сторінці Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення у фейсбук.
"ТОВ "ТРО "Русское Радио" – Україна" (позивні "Русское Радио"), м. Київ, змінило свої позивні. Тепер в ефірі ця радіостанція звучатиме як "Радіо Байрактар", – йдеться в повідомленні.
Національна рада висловила зауваження і пропозиції, які передадуть Комітету Верховної Ради, стосовно законопроєктів "Про внесення змін до деяких законів України щодо частки пісень державною мовою в музичних радіопрограмах і радіопередачах та заборони відтворення музичної продукції походження держави-агресора" (№7273 від 11 квітня) і "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора".
Для Миколаївської, Івано-Франківської, Донецької, Дніпропетровської, Тернопільської, Херсонської областей затвердили зміни до Переліків програм.
Ще для кількох українських мовників і провайдерів ввели зміни до ліцензій і програмних концепцій.
На прохання ТОВ "Агро-Медіа" Нацрада скасувала своє попереднє рішення про видачу йому супутникової ліцензії на мовлення з логотипом "AGRO TV".
Також Нацрада переоформила 37 ліцензій на мовлення АТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України".
"Внесені зміни стосувалися членів правління, складу редакційної ради, а також логотипів загальнонаціональних каналів і філій Суспільного. Мовник далі працює над упізнаваністю і власним брендом та прагне створити єдину екосистему своїх продуктів на різних платформах", – додали у повідомленні.
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