В Україні сформували базу російських пропагандистів, - проєкт "Як не стати овочем"
Волонтерська ініціатива сформувала базу російських пропагандистів, які підтримували російську агресію протягом 8 років
Про це повідомили на сайті You Control.
Повідомляється, що волонтерська ініціатива з інформаційної гігієни "Як не стати овочем" сформувала базу російських пропагандистів, які підтримували повномасштабну війну проти України та/або поширювали антиукраїнські наративи протягом останніх восьми років. Станом на 5 липня 2022 року база включає 1800 осіб.
Ця база створена з метою покарання російських пропагандистів за те, що вони безспосередньо брали участь в геноциді українського народу.
- Нагадаємо, що СБУ викрила на державній зраді помічника народного депутата України.
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