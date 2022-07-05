Про це повідомили на сайті You Control.

Повідомляється, що волонтерська ініціатива з інформаційної гігієни "Як не стати овочем" сформувала базу російських пропагандистів, які підтримували повномасштабну війну проти України та/або поширювали антиукраїнські наративи протягом останніх восьми років. Станом на 5 липня 2022 року база включає 1800 осіб.

Ця база створена з метою покарання російських пропагандистів за те, що вони безспосередньо брали участь в геноциді українського народу.

Нагадаємо, що СБУ викрила на державній зраді помічника народного депутата України.

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