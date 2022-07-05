За державну зраду судитимуть помічника нардепа від "Слуги народу"

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За інформацією СБУ, будучи російським агентом, помічник народного депутата здійснював розвідувально-підривну діяльність в органах влади.

Посадовця під час його поїздки до Москви завербував співробітник 9 управління 5 служби ФСБ Юрій Водолазкін. Згодом той передав агента на "зв’язок" своєму керівнику – Дмітрію Зубарєву.

Зрадник передавав російському кураторові розвідувальні дані про міжнародну співпрацю, внутрішньополітичний курс, зміцнення кордону з РФ і проведення АТО/ООС на Сході України. За таку співпрацю з ворогом щомісячно одержував від російських спецслужб від 1,5 до 4 тис. дол.

Для збору розвідданих зрадник використовував широке коло особистих знайомств і статус помічника чинного нардепа.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру у державній зраді. Йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування закінчено, матеріали передано в суд.

У СБУ не розголосили імені підозрюваного, проте опублікували відеозапис його допиту. Як з'яcувало видання DW, мова про Ігоря Гармашова, помічника члена парламентського комітету з питань національної безпеки оборони і розвідки, мажоритарника від Харкова Юрія Здебського ("Слуга народу").

Здебський, який до 2018 року служив в Державні прикордонній службі, розповів DW, що Ігор Гармашов тривалий час був його опосередкованим начальником і працював у департаменті міжнародного співробітництва прикордонників.

"Коли мене обрали депутатом, я запросив його до себе, як людину, обізнану в роботі прикордонної служби, людини, яка багато років вирішувала питання демаркації кордону", – зазначив депутат.

Він додав, що помічник працював здебільшого з дому, надсилав помічниці документи й запити до органів державної влади. За словами депутата, це була службова, а не таємна інформація.Здебський каже, мовляв, був у шоці, коли того затримали, й запевнив, що співпрацює зі слідчими СБУ.

З документів, розміщених на сайті парламентського комітету з нацбезпеки, випливає, що Гармашов був секретарем робочої групи з питань розвитку та вдосконалення законодавчого забезпечення державної прикордонної політики України.

Шевченківський районний суд Києва має розпочати слухання справи Ігоря Гармашова 12 липня. За державну зраду в умовах воєнного стану йому загрожує від 15 років до довічного ув'язнення.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb