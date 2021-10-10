В Україні ще три області потрапили до "помаранчевої" зони

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Станом на 10 жовтня зарахувало 16 областей до "помаранчевої" зони карантину. З їх переліку вибули Київська та Рівненська області, а Волинська, Одеська й Чернігівська додалися.

Таким чином, до помаранчевої зони епідемічної небезпеки віднесено Волинську, Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Запорізьку, Луганську, Львівську, Одеську, Полтавську, Сумську, Тернопільську, Харківську, Херсонську, Хмельницьку, Чернівецьку і Чернігівську області.

Рівень захворюваності на COVID-19, при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення, по країні становить 391 на 100 тис. населення, у Києві - 247 на 100 тис. населення.