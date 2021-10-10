В Україні ще три області потрапили до "помаранчевої" зони
МОЗ включило до "помаранчевої" зони адаптивного карантину Волинську, Одеську та Чернігівську області
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Станом на 10 жовтня зарахувало 16 областей до "помаранчевої" зони карантину. З їх переліку вибули Київська та Рівненська області, а Волинська, Одеська й Чернігівська додалися.
Таким чином, до помаранчевої зони епідемічної небезпеки віднесено Волинську, Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Запорізьку, Луганську, Львівську, Одеську, Полтавську, Сумську, Тернопільську, Харківську, Херсонську, Хмельницьку, Чернівецьку і Чернігівську області.
Рівень захворюваності на COVID-19, при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення, по країні становить 391 на 100 тис. населення, у Києві - 247 на 100 тис. населення.
- Нагадаємо, станом на 9 жовтня у "помаранчевій" зоні перебували 15 областей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
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