В Україні у "помаранчевій" зоні вже перебувають 15 областей
Станом на 9 жовтня 15 областей перебувають у "помаранчевій" зоні адаптивного карантину
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Станом на суботу, 9 жовтня, вже 15 областей України відповідають показникам "помаранчевої" зони. Це Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька і Чернівецька області.
Всі інші регіони відповідають показникам "жовтого" рівня.
Напередодні "помаранчевому" рівню епідемічної небезпеки відповідали 13 областей.
- Нагадаємо, за добу 8 жовтня в Україні було зафіксовано 15 908 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
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