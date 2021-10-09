Пандемія COVID в Україні повернулася до квітневого рівня: 16 тис. заражень, 250 смертей за добу
За добу 8 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 15 908 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 1 477, медпрацівників - 298)
Такими є дані Мінохорониздоров'я, передає Еспресо.TV.
Також за минулу добу:
госпіталізовано - 3 571 особа;
летальних випадків - 250;
одужало - 5 364 особи.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1310), Дніпропетровській (1291), Львівській (1177), Донецькій (1080) та Харківській (984) областях.
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Як свідчить моніторинг РНБО, заявлені МОЗ сьогодні (9 жовтня) та учора (8 жовтня) добові показники поширення коронавірусу в районі 16 тис. нових випадків в Україні восстаннє спостерігалися 22 квітня (16 235).
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