Пандемія COVID в Україні повернулася до квітневого рівня: 16 тис. заражень, 250 смертей за добу

Такими є дані Мінохорониздоров'я, передає Еспресо.TV.



Також за минулу добу:



госпіталізовано - 3 571 особа;

летальних випадків - 250;

одужало - 5 364 особи.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1310), Дніпропетровській (1291), Львівській (1177), Донецькій (1080) та Харківській (984) областях.



Читайте також: Голова комітету Ради Радуцький назвав наступні професії, для яких можуть запровадити обов'язкову COVID-вакцинацію



Як свідчить моніторинг РНБО, заявлені МОЗ сьогодні (9 жовтня) та учора (8 жовтня) добові показники поширення коронавірусу в районі 16 тис. нових випадків в Україні восстаннє спостерігалися 22 квітня (16 235).





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb