Голова комітету Ради Радуцький назвав наступні професії, для яких можуть запровадити обов'язкову COVID-вакцинацію
У список професій, для представників яких COVID-вакцинація є обов'язковою, планують додати працівників держустанов, соцпрацівників і листонош
Про це написав очільник комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький в Facebook.
"До переліку професій, для яких COVID-вакцинація є умовою допуску до робочого місця, планують внести усіх працівників державних установ, організацій та підприємств, соціальних працівників та співробітників поштових послуг", - йдеться у повідомленні.
- Міністерство охорони здоров'я затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти коронавірусу.
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