Голова комітету Ради Радуцький назвав наступні професії, для яких можуть запровадити обов'язкову COVID-вакцинацію

Про це написав очільник комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький в Facebook.



"До переліку професій, для яких COVID-вакцинація є умовою допуску до робочого місця, планують внести усіх працівників державних установ, організацій та підприємств, соціальних працівників та співробітників поштових послуг", - йдеться у повідомленні.

Міністерство охорони здоров'я затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти коронавірусу.