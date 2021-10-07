МОЗ затвердило перелік професій для обов'язкової вакцинації від COVID-19

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Згідно з документом, на період дії карантину, обов’язковій вакцинації підлягають працівники:

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їхніх підрозділів;

закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ.

Наказ набирає чинність 7 листопада.

"Працівники закладів освіти та органів виконавчої влади, які не щепляться протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати", - йдеться у повідомленні.



