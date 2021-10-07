МОЗ затвердило перелік професій для обов'язкової вакцинації від COVID-19
Міністерство охорони здоров'я затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти коронавірусу
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Згідно з документом, на період дії карантину, обов’язковій вакцинації підлягають працівники:
- центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;
- місцевих державних адміністрацій та їхніх підрозділів;
- закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ.
Наказ набирає чинність 7 листопада.
"Працівники закладів освіти та органів виконавчої влади, які не щепляться протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати", - йдеться у повідомленні.
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