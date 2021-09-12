В Україні щорічно індексуватимуть пенсії усім пенсіонерам, - Шмигаль

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у facebook..

За його словами, індексація пенсій буде проводитися щорічно 1 березня для всіх категорій пенсіонерів.

"Цього тижня Верховна Рада підтримала урядовий законопроект, який виправив недоліки пенсійної реформи 2017 року, коли військові або науковці були виключені з механізму індексації. Ми відновили справедливість. Також у законі буде прописана точна дата індексації - 1 березня", - написав Шмигаль.

