В Україні спростили процедуру отримання "Пакунка малюка" та виплати грошової компенсації

Про це заявив прем'єр-міністр України на засіданні уряду 23 грудня.



"Спростили порядок отримання "Пакунка малюка" або відповідної грошової компенсації. Зокрема, згідно з новим порядком скасовується необхідність подання довідки з закладу охорони здоров'я про неотримання "Пакунка малюка". Крім того, отримання "Пакунка малюка" стане можливим у разі народження дитини на тимчасово окупованих територіях, що теж важливо", - сказав він.



За словами прем'єр-міністра, також уточнено процедуру звернення по отримання грошової компенсації шляхом подання заяви у паперовій або електронній формі під час одержання послуги "єМалятко" та механізм її призначення.



Нагадаємо, 17 грудня з'явилася можливість отримувати грошову компенсацію за "пакунок малюка" в єМалятко.