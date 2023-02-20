В Україні стабільну роботу мають 34% внутрішніх переселенців, - Міжнародна організація з міграції
Майже 70% відсотків внутрішніх переселенців в Україні не мають стабільної роботи
Про це розповів заступник голови українського представництва Міжнародної організації з міграції Стівен Роджерс в інтерв'ю Радіо Свобода.
Він зазначив, що серед 34% внутрішніх переселенців, які мають роботу, кожен п'ятий влаштувався на менш кваліфіковану роботу або таку, де нижчий розмір заробітної плати. Водночас 66% внутрішніх переселенців не мають стабільної роботи.
Роджерс наголосив, що основною потребою для українських ВПО "була і є" фінансова підтримка.
"Ви перемістилися в інший регіон і вам потрібно тут знайти роботу. Звісно, є ті, хто працює віддалено, але це дуже малий відсоток людей - переважно в ІТ чи схожих галузях. Але для більшості робота і гроші - основна потреба", - сказав він.
За даними Міжнародної організації з міграції, саме сум за домівкою і безробіття є однією з причин повернення додому. Ці фактори частіше за безпеку згадували українські переселенці.
"Безпека зазвичай не є першочерговою причиною. Найперше - люди сумують за домом, вони хочуть повернутися, вони хочуть бути зі своєю родиною, зі своїми друзями. Вони думають, що, можливо, вдома їм буде легше знайти роботу чи повернутись на попередню роботу. Та й повернутися - це дешевше, правда? Нехай без роботи, але хоча б є де жити, за це не треба платити багато грошей", - наголосив Роджерс.
Наразі, згідно з даними Міністерства реінтеграції України, понад 4,8 млн людей в Україні мають статус внутрішньо переміщеної особи.
- 1 лютого в Україні оновили правила отримання грошової допомоги для переселенців.
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