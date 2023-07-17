Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, передає Урядовий портал.

"На рівні областей країни буде відбуватись вакцинація проти кору дітей, які пропустили одне чи два щеплення. Особлива увага до дітей, які переїхали до інших областей: вони зможуть зробити щеплення та перевірити вакцинальний статус у лікарнях чи пунктах щеплень", - сказав чиновник.

За його даними, у 2022 році обовʼязкове щеплення проти кору отримали лише 69% у віці 6 років.

"Щоб не допустити спалах кору зараз ці щеплення мають бути надолужені, а діти — довакциновані", - зазначив Кузін.

ЮНІСЕФ доставив в Україну 657 тисяч доз комбінованої вакцини КПК, її розподілили між регіонами.

Діти отримують два щеплення вакциною КПК: в 1 рік та в 6 років. Кузін наголосив, що дитина, яка пропустила планове щеплення, має зробити його якомога швидше.

Дітям старше 6 років, які не мають жодного щеплення КПК, рекомендовано ввести дві дози вакцини з інтервалом між ними не менше 1 місяця.