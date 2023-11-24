В Україні стартували зйомки фільму жахів "Конотопська відьма"

Про це повідомляє кінотелестудія FILM.UA Group.

Зазначається, що першого знімального дня творча команда провела на майданчику ритуал з ляльками-вуду, який назвали "голку в орка".

У широкий прокат горор "Конотопська відьма" вийде наступного року.

Виробництво фільму фінансується коштом FILM.UA Group, а також залученими приватними інвестиціями.





Фото: https://www.facebook.com/film.ua

Фото: https://www.facebook.com/film.ua

Фото: https://www.facebook.com/film.ua