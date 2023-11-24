В Україні стартували зйомки фільму жахів "Конотопська відьма"
Розпочались зйомки українського фільму жахів "Конотопська відьма", який вийде у широкий прокат у 2024 році
Про це повідомляє кінотелестудія FILM.UA Group.
Зазначається, що першого знімального дня творча команда провела на майданчику ритуал з ляльками-вуду, який назвали "голку в орка".
У широкий прокат горор "Конотопська відьма" вийде наступного року.
Виробництво фільму фінансується коштом FILM.UA Group, а також залученими приватними інвестиціями.
Фото: https://www.facebook.com/film.ua
Фото: https://www.facebook.com/film.ua
Фото: https://www.facebook.com/film.ua
- 21 листопада в Києві відбувся допрем'єрний показ стрічки "Довга доба". До створення документального фільму про повномасштабну війну долучилися 12 тис. українців.
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