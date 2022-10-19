В Україні створили фонд ліквідації наслідків збройної агресії

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" щодо створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії проголосував 251 народний депутат.

Джерелом наповнення фонду будуть націоналізовані кошти та продаж націоналізованого майна.

Усі гроші від націоналізації пропонують скеровувати у спецфонд, а далі використовувати з погодженням із комітетом ВРУ за такими напрямами:

будівництво громадських будівель – обмеження відповідних об’єктів тими, які були зруйновані або пошкоджені внаслідок збройної агресії РФ;

реконструкція, капітальний ремонт об’єктів критичної інфраструктури, пов’язаних з наданням послуг водопостачання, водовідведення, теплопостачання (доповнення щодо будівництва таких об’єктів та щодо об’єктів, пов’язаних з наданням послуг електропостачання, газопостачання, а також обмеження відповідних об’єктів тими, які були зруйновані або пошкоджені внаслідок збройної агресії);

реконструкція, капітальний ремонт будівель для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб і людей, які втратили його внаслідок збройної агресії РФ;

розроблення проєктної (проєктно-кошторисної) документації для об’єктів, які були зруйновані внаслідок збройної агресії РФ;

придбання житлових приміщень для громадян України, відповідні об’єкти нерухомого майна, об’єкти будівництва яких знищено внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією РФ;

закупівля комп’ютерного та мультимедійного обладнання (яке було знищено, пошкоджено або викрадено) для закладів освіти, розташованих на територіях, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ;

відновлення внаслідок російської агресії електропостачання й освітлення;

відновлення газопостачання.

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