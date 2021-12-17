В Україні створили координаційний енергетичний штаб

Про це він заявив на брифінгу в Офісі президента.



"Завершилось засідання координаційного енергетичного штабу, за результатами була зроблена доповідь президенту щодо ситуації в енергосистемі України. Хочу запевнити всіх українців, що ситуація є абсолютно стабільною, контрольованою. Звичайно ж напруженою, як і в кожний опалювальний сезон, особливо на фоні енергетичної кризи в Європі", - сказав Шмигаль.



За його словами, у штабі скоординували діяльність Кабміну і Міненергетики з Укренерго і НКРЕКП.



"По окремих випадках, які виникають сьогодні, проводиться робота - це стосується браку вугілля на складах окремих ТЕЦ і ТЕС. По яких зокрема, була звернена увага СБУ. Була проведена робота, за результатами цих дій були підготовлені допоміжні послуги для Луганської ТЕС, двох ТЕЦ та ще однієї теплоелектростанції. Всі чотири об'єкти є приватними, для них розроблений цілий ряд заходів, зокрема перехід на газ. Хочу запевнити жителів, які отримують тепло від Луганської ТЕС - тепло і світло буде", - додав прем'єр.



Він сказав, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) приймає відповідні рішення про запровадження додаткової послуги для того, щоб ціна використання газу буде адекватною через те, що немає фізичної можливості завозити вугілля на цю станцію.



"Були опрацьовані й інші ризики проходження опалювального сезону. Ми маємо домовленості на грудень і січень і ведемо перемовини щодо доставки вугілля морем у лютому-березні. Поставки складають понад 2 млн тонн в місяць. Це внутрішний видобуток та імпортна складова. Спалювання вугілля складатиме від 1,7 до 1,9 млн. тонн. Накопичування буде 0.3-0.5 млн тонн на місяць. Україна буде з теплом і світлом, тарифи залишаються незмінні протягом усього опалювального сезону", - підсумував Шмигаль.

ЗМІ повідомили, що Служба безпеки України попереджає про загрози зупинки тепло- та електропостачання населення через дефіцит вугілля.

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