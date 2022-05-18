В Україні створили VR-музей пам’яті війни: можна побачити Бучу, Ірпінь, Бородянку та інші жахіття Київщини після окупантів
В Україні створили віртуальний музей пам'яті війни, де можна побачити наслідки російської окупації Київської області
Про це повідомляє туристичний портал Київщини.
Віртуальний музей пам'яті війни з'явився на туристичному порталі Київщини. Завдяки технологіям віртуальної реальності можна пройти 3D-ескурсію по містах, які постраждали внаслідок російської окупації.
"Упевнені, що після перемоги ми все відбудуємо, і Київщина знову стане місцем для життя, де кожен хотітиме мати будиночок, займатися активним туризмом, дегустувати смачну їжу від локальних фермерів чи усамітнюватися в етносадибі серед природи. Але ми ніколи не зможемо забути те, що було. Саме для цього і створено "VR-музей пам’яті війни". За допомогою 3D-турів відвідувачі зможуть потрапити в жахливу реальність, яку принесла із собою війна", – йдеться в описі проєкту.
Користувачі можуть переглянути, який вигляд мають Ірпінь, Буча, Гостомель, Бородянка, Горенка і Стоянка після російського вторгнення.
Мета VR-музею – зафіксувати руйнації, аби "показати не лише цивілізованому світу, але й своїм нащадкам ціну свободи на незалежності".
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