Про це повідомляє туристичний портал Київщини.

Віртуальний музей пам'яті війни з'явився на туристичному порталі Київщини. Завдяки технологіям віртуальної реальності можна пройти 3D-ескурсію по містах, які постраждали внаслідок російської окупації.

"Упевнені, що після перемоги ми все відбудуємо, і Київщина знову стане місцем для життя, де кожен хотітиме мати будиночок, займатися активним туризмом, дегустувати смачну їжу від локальних фермерів чи усамітнюватися в етносадибі серед природи. Але ми ніколи не зможемо забути те, що було. Саме для цього і створено "VR-музей пам’яті війни". За допомогою 3D-турів відвідувачі зможуть потрапити в жахливу реальність, яку принесла із собою війна", – йдеться в описі проєкту.

Користувачі можуть переглянути, який вигляд мають Ірпінь, Буча, Гостомель, Бородянка, Горенка і Стоянка після російського вторгнення.

Мета VR-музею – зафіксувати руйнації, аби "показати не лише цивілізованому світу, але й своїм нащадкам ціну свободи на незалежності".

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