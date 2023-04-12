Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Відомо, що депутат VIII скликання Ізюмської міської ради від ОПЗЖ перейшов на бік ворога й переконував ізюмчан, що влада здала Київ і Харків.

"Він показав окупантам шлях у м. Ізюм, про який не знали російські військові та який дав їм змогу обійти оборону української армії", - повідомили в прокуратурі.

"Депутат-зрадник також зливав окупантам місцерозташування людей, які здійснювали волонтерську допомогу ЗСУ, осіб, які брали участь в проведенні АТО/ООС. Крім того, він доносив на представників правоохоронних органів, територіальної оборони Ізюма та членів їхніх сімей", - додали правоохоронці.

Колаборанта судитимуть заочно у Київському районному суді Харкова.